-Anadolu Efes: 65 - Olympiakos: 67 İSTANBUL (A.A) - 08.02.2012 - Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi ''Top 16'' turu E Grubu 4. hafta maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımına 67-65 yenildi. Böylece grupta 3. yenilgisini alan lacivert-beyazlı takım, bir üst tura çıkma şansını adeta mucizelere bıraktı. İki takım da karşılaşmanın ilk dakikalarında skor üretmekte zorlanırken, sonra yaptığı hücumları daha iyi değerlendiren Olympiakos ilk periyodu 16-9 önde geçti. İkinci periyoda iyi başlayan konuk ekip, 12. dakikada farkı 10 sayıya (12-22) çıkardı. Skoru dengelemek için büyük çaba gösteren Anadolu Efes, Lafayette ve Barac'ın etkili performansıyla 19. dakikada farkı 2 sayıya (32-34) kadar düşürdü. Ancak Spanoulis ile rakibine karşılık veren Yunan temsilcisi, farkın kapanmasına izin vermedi ve devreyi 37-32 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısının ilk bölümlerinde hücumda top kayıpları yapan Anadolu Efes, ilk 5 dakikada sayı bulamadı. 25. dakika 41-32 konuk ekip lehine geçilirken, lacivert-beyazlı takım, Lafayette ve Barac'ın basketleriyle tekrar oyuna döndü. Anadolu Efes, periyodun son dakikasında farkı 3 sayıya (42-45) indirirken, Olympiakos, Printezis'in üç sayılık basketiyle son çeyreğe de 48-42 önde girdi. Son periyota iyi başlayan Anadolu Efes, 32. dakikada Cenk Akyol'un üç sayılık basketiyle farkı 1 sayıya (47-48) düşürdü. Printezis ve Papanikolaou'nun sayılarıyla ev sahibi takımın öne geçmesine izin vermeyen Olympiakos, maçın bitimine 2,5 dakikada kala farkı 11 sayıya (52-63) çıkardı. Taraftarların salonu terk etmeye başladığı anda Kinsey ve Lafayette'nin basketleriyle farkı azaltan Anadolu Efes, bitime 16 saniye kala Vujacic'in üç sayılık basketiyle skoru 65-65 yaparak, müthiş bir geri dönüş yaptı. Ancak bitime 10 saniye kala Yunanistan temsilcisi, Sloukas ile serbest atıştan bulduğu iki sayı ile 67-65 öne geçti. Anadolu Efes'in son hücumunu biraz erken kullanan Lafayette, 3 sayılık atışında isabet sağlamazken, ribaundu alan Kinsey'in atışı da potadan döndü ve karşılaşmada 67-65'lik skorla konuk takımın ekibiyle sonuçlandı. İki takım arasında Atina'da oynanan ilk maçı da 83-65 kaybeden ve böylece grupta 3. mağlubiyetini alan Anadolu Efes, gruptan çıkma şansını adeta mucizelere bıraktı. -Maçtan notlar- Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Anadolu Efes taraftarları, salonun büyük bölümünü doldurdu. Maçı Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, Galatasaray Futbol Takımı kalecileri Muslera ile Ufuk Ceylan da izledi. Özilhan, son periyotta maçın sonucunu beklemeden salondan ayrıldı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Luigi Lamonica xx (İtalya), Juan Carlos Garcia Gonzalez xx (İspanya), Miguel Perez Perez xx (İspanya) Anadolu Efes: Kerem Tunçeri xx, Vujacic xx 8, Kinsey xx 4, Savanovic xx 7, Batista x 2, Cenk Akyol xx 6, Sinan Güler x, Lafayette xxx 22, Barac xx 16 Olympiakos: Spanoulis xxx 8, Gecevicius xx 3, Papanikolaou xxx 16, Dorsey xxx 8, Antic xx 4, Printezis xxx 16, Sloukas xx 2, Law xx 5, Hines xx 5 1. Periyot: 9-16 Devre: 32-37 3. Periyot: 42-48