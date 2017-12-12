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Spor

Anadolu Efes - Sakarya BŞB Basketbol: 83-68

İSTANBUL, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 10'uncu haftanın kapanış maçında Anadolu Efes sahasında Sakarya BŞB Basketbol'u 83-68 mağlup etti

12 Aralık 2017 00:04

İSTANBUL, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde 10\'uncu haftanın kapanış maçında Anadolu Efes sahasında Sakarya BŞB Basketbol\'u 83-68 mağlup etti.
Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan ev sahibi ekip ilk periyodu 25-20, ilk yarıyı ise 47-37 önde kapattı. 2\'nci yarıda da vites düşürmeyen İstanbul ekibi, 3\'üncü periyodu 67-54, maçı da 83-68 kazanarak 7\'nci galibiyetine uzandı. Ligin yeni ekibi Sakarya BŞB Basketbol ise bu skorla birlikte 5\'inci mağlubiyetini almış oldu.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 23 sayıyla Anadolu Efes\'ten Vladimir Stimac olurken, Sakarya temsilcisinden Nikola Jankovic 16 sayı üretti.

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