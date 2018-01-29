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Spor

Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka: 89 - 77

İSTANBUL,(DHA) SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Erşan Kartal, Mehmet Karabilecen, Semih Vural ANADOLU EFES: McCollum 16, Doğuş 2, Birkan, Onuralp, Motum 19, Stimac 19, Douglas 13, Dragic 13, Dunston 7 PINAR KARŞIYAKA: Berk Uğurlu 10, Metin 12, Waters 7, Bani

29 Ocak 2018 00:59

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Erşan Kartal, Mehmet Karabilecen, Semih Vural
ANADOLU EFES: McCollum 16, Doğuş 2, Birkan, Onuralp, Motum 19, Stimac 19, Douglas 13, Dragic 13, Dunston 7
PINAR KARŞIYAKA: Berk Uğurlu 10, Metin 12, Waters 7, Banic 2, Mert, Wood 9, Kennedy 21, Jones 10, Erdi, Görkem 6
1\'İNCİ PERİYOT: 22-22
DEVRE: 42-39
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 67-49
5 FAUL ALAN: 29.43 Dominic Waters, 34.57 Jarrod Jones (Pınar Karşıyaka)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 16\'ncı haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Pınar Karşıyaka\'yı 89 - 77\'lik sonuçla mağlup etti. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 11\'inci galibiyetini alırken,  Pınar Karşıyaka ise 11\'inci mağlubiyetini aldı.
 

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