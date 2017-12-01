Anadolu Efes - Olimpia Milan: 73-68

İSTANBUL, (DHA)

THY Avrupa Ligi 10\'uncu hafta mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında Olimpia Milan\'ı 73-68 mağlup etti.

Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan Anadolu Efes, ilk periyodu 23-16 ile geçti. 2\'nci periyotta hücumda düşen İstanbul ekibi, savunmada fazla fire vermeyince, ilk yarıyı 33-30 önde kapattı.

3\'üncü periyotta İtalyan temsilcisi Milan farkı indirmeye devam etse de, Anadolu Efes final periyoduna da önde girmeyi bildi: 52-50. Son periyot büyük çekişmeye sahne olurken, temsilcimiz Anadolu Efes sahadan 73-68 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, Avrupa Ligi\'ndeki 3\'üncü galibiyetine uzanırken; Olimpia Milan 7\'nci mağlubiyetini aldı.