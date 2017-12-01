T24 LogoT24 Logo
Spor

Anadolu Efes - Olimpia Milan: 73-68

İSTANBUL, (DHA) THY Avrupa Ligi 10'uncu hafta mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında Olimpia Milan'ı 73-68 mağlup etti

01 Aralık 2017 01:57

İSTANBUL, (DHA)

THY Avrupa Ligi 10\'uncu hafta mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında Olimpia Milan\'ı 73-68 mağlup etti.
Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan Anadolu Efes, ilk periyodu 23-16 ile geçti. 2\'nci periyotta hücumda düşen İstanbul ekibi, savunmada fazla fire vermeyince, ilk yarıyı 33-30 önde kapattı.
3\'üncü periyotta İtalyan temsilcisi Milan farkı indirmeye devam etse de, Anadolu Efes final periyoduna da önde girmeyi bildi: 52-50. Son periyot büyük çekişmeye sahne olurken, temsilcimiz Anadolu Efes sahadan 73-68 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, Avrupa Ligi\'ndeki 3\'üncü galibiyetine uzanırken; Olimpia Milan 7\'nci mağlubiyetini aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA THY Avrupa LigiAnadolu EfesOlimpia MilanSinan Erdem Spor SalonuMilanSonBuAnadolu Efes Avrupa Ligi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24