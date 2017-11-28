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Spor

Anadolu Efes - Muratbey Uşak: 97-84

İSTANBUL, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 8'inci hafta mücadelesinde Anadolu Efes sahasında Muratbey Uşak'ı 97-84 mağlup ederek ligdeki 6'ncı galibiyetine uzandı

28 Kasım 2017 23:18

İSTANBUL, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 8\'inci hafta mücadelesinde Anadolu Efes sahasında Muratbey Uşak\'ı 97-84 mağlup ederek ligdeki 6\'ncı galibiyetine uzandı.
Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan deplasman ekibi, ilk periyodu 26-20 önde kapattı. 2\'nci çeyrekte vites yükselten Anadolu Efes, 26-20\'lik çeyrek skoruyla durumu eşitledi ve devreye 46-46\'lık eşitlikle girildi.
3\'üncü çeyrek, iki takımın karşılıklı sayılarıyla geçerken Efes, 19-18\'lik çeyrek skoruyla final periyoduna 1 sayı farkla önde girdi: 65-64. Son periyotta farkı açan ve hücumda rahat sayı bulan Anadolu Efes, sahadan 97-84 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes 6\'ncı galibiyetine uzanırken, Uşak 7\'nci mağlubiyetini aldı.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 41 sayıyla Anadolu Efes\'ten Errick McCollum olurken, Muratbey Uşak\'tan Şafak Edge 16 sayı üretti.

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