Anadolu devrimi



Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, yeni adıyla Turkcell Süper Lig'de ilk 9 hafta itibarıyla İstanbul'un 3 büyük takımı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilk 3'te yer alamadığı bir sezon yaşanıyor.



Şimdiki adıyla Turkcell Süper Lig, eski adıyla 1. Futbol Ligi'nin başlangıç tarihi olan 1959 yılının ilk sezonunda maçlar 8'er takımdan oluşan Beyaz ve Kırmızı adlı iki grupta oynandı. Statü uyarınca beyaz grubun lideri Fenerbahçe ile kırmızı grubun lideri Galatasaray finalde karşılaştı. İlk maçı Galatasaray 1-0, ikinci maçı ise Fenerbahçe 4-0 kazanınca Türkiye 1. Futbol Ligi'nin ilk şampiyonu Fenerbahçe oldu.



1959-1960 sezonundan itibaren grup sistemi kaldırıldı ve Türkiye 1. Ligi bugünkü statü ile oynanmaya başlandı. Ligde 1987-1988 sezonuna kadar galibiyete 2 puan verilirken, bu sezondan itibaren galibiyete 3 puan verilmeye başlandı. 2002-03 sezonunda adı Türkiye Süper Ligi olarak değiştirilen lig, 2005-06 sezonundan itibaren de Turkcell'in sponsorluğunda Turkcell Süper Lig adını aldı.



Ligde bugüne kadar Fenerbahçe ve Galatasaray 17, Beşiktaş 12, Trabzonspor ise 6 kez şampiyonluğa ulaştı. Ancak Türkiye 1. Ligi'nin başladığı tarih TFF tarafından 1959 olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulu 2002 tarihinde verdiği karar ile Beşiktaş Kulübü'nün 1956-57 ve 1957-58 sezonlarında Türkiye Ligi Şampiyonu olduğunu ve bu şampiyonlukların TFF yıldız kriterine dahil edileceğine karar vermesi sebebiyle toplam şampiyonluk sayısı toplam lig sezonu sayısında 2 fazla olarak kabul ediliyor.



Türk futbolunda ihtilal yapan ilk Anadolu kulübü olan Trabzonspor ise 1975-76 sezonuna kadar İstanbul takımlarının tekelinde olan lig şampiyonluklarına son verdi. Bugüne kadar Trabzonspor dışında başka bir Anadolu kulübü bu başarıyı elde edemedi. 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1980-81 ve 1983-84 sezonlarında Trabzonspor, İstanbul'un 3 büyük takımı olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı geride bırakarak şampiyonluğa uzandı. Bordo-mavili kulüp, bu sezonda zirveye ortak olurken Anadolu kulüplerinin de önünde bir öncü olarak yarışı lider olarak sürdürüyor.



2008-2009 sezonunda 9. hafta itibarıyla 20 puanlı Trabzonspor liderlik koltuğunda yarışı sürdürürken, 19 puanlı Ankaraspor ikinci sırada, 18 puanlı Sivasspor ise 3. sırada yer aldı. İstanbul'un 3 büyük takımı bu sıralamanın dışında kalırken, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi yeni adıyla Turkcell Süper Lig'de bir ilk yaşandı. Buna göre 18 puanlı Beşiktaş 4. sırada, 17 puanlı Galatasaray 5. sırada ve 13 puanlı Fenerbahçe ise 9. sırada yer aldı. Elli yıllık ligde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın liglerin ilk haftalarında olmasa bile 3 ve 4. haftalardan itibaren zirve yarışında olurken, bu sezon Anadolu takımlarının gösterdiği başarılı çıkışlarla farklı bir sezon yaşanıyor

