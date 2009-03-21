'Anadolu Birleşik Devleti'ni kuralım'

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli, ''Ben çoğulculuktan yanayım. Anadolu Birleşik Devleti kuralım'' dedi.



Tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli'nin İzmir'de düzenlenen ‘Yürek Harmanı’ adlı projenin tanıtım toplantısında “Artık tek vatan tek yürek tek bayrak gibi kavramları geçelim. Çünkü ben çoğulculuktan yanayım. Benim arabamın plakası bile 34 ABD ... Anadolu Birleşik Devleti kuralım” sözleri tartışma yarattı.



Toplantıyı bazı işadamları protesto edip terk ederken Sürmeli daha sonra yanlış anlaşıldığını savundu, “Ben espri yaptım. Siyasetten hiç anlamam. Espri yaptım beni yanlış anladılar. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Bundan sonra espri yapmayacağım. Espriyi Cem Yılmaz yapsın” dedi.



Türkiye'nin doğu ve batı bölgesinde yaşayan gençleri kaynaştırmak ve kültürel paylaşımı sağlamak amacıyla Anadolu Birliği Derneği ile Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ‘Yürek Harmanı’ adıyla hazırladığı proje için İzmir Ticaret Odası (İTO) Sergi Salonu'nda kokteyl düzenledi.



Törende Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'yu bir hafta boyunca gezip fotoğraflayan ve tiyatro oyunu yazan beş öğrenci plaketlerini aldı. Ödül törenine katılanlar arasında Anadolu Birliği Derneği üyeleri ile DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinin yanı sıra Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar ve İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Necip Kalkan da yeraldı. Anadolu Birliği Derneği Onursal Başkanı Koç Ali Al projenin İzmir'den Anadolu'ya bir ışık olacağını dile getirdi, “Sergideki fotoğrafların hepsini İzmirli işadamlarına, sanayicilere ve esnafa kapı kapı dolaşıp tanesini 500 TL'den satacağım. Bundan elde edilecek gelirle Anadolu'daki maddi durumu kötü olan çocuklarımız okuyacak” dedi.



İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Necip Kalkan da “Bu projede anlatılmak istenen Türkiye'nin doğusuyla batısıyla bölünmez bir bütün olduğunu göstermektir” dedi. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar da “Tek vatan, tek toprak ve tek bayrak altında birlik içindeyiz” dedi.



Tartışılacak sözler



Daha sonra sahneye tanınmış tiyatro sanatçısı ve projenin yönetmenliğini üstlenen Ali Sürmeli çıktı. Ancak Sürmeli'nin “Artık tek vatan tek yürek tek bayrak gibi kavramları geçelim. Çünkü ben çoğulculuktan yanayım. Benim arabamın plakası bile 34 ABD .. İstanbul da polis beni çevirip ‘Bu ne plaka diye sorduğunda' verdiğim cevap Anadolu Birleşik Devletleri'nin plakası oldu. ABD kurucularının ise 13'üncü temsilcisiyim. Anadolu Birleşik Devleti kuralım. Biz Osmanlı torunlarıyız. Padişah torunlarıyız. Büyük düşünmeliyiz. Şu Osmanlının torunları biraz daha ufuklara doğru baksa ve biraz daha kucaklayıcı olsa daha mutlu olurum” sözleri salonda buz gibi hava estirdi.



Davetlilerden tepki



İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Necip Kalkan, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile birçok davetli tepki gösterip salonu terk ettiler.



‘Espri yaptım’



Olayın yatışmasının ardından Ali Sürmeli yanlış anlaşıldığını öne sürdü, “Ben espri yaptım. Siyasetten hiç anlamam. Espri yaptım beni yanlış anladılar. Amerika Birleşik Devletleri dünyaya hükmediyor ya ben de politikadan anlamadığım için Anadolu Birleşik Devleti kavramını doğru anlatamadım. Politikadan anlamadığım ortada. Politik adamlar ‘Bu ne biçim kouşma ya’ diyip çıktılar. Halbuki ‘bu geceyi düzenleyen Anadolu Birleşik Derneği oluyor. Anadolu Birleşik Devleti olsa daha iyi olur’ demek istedim. Daha büyük devletler topluluğu oluruz anlamında anlatmaya çalıştım. Ama başka bir şey anladılar galiba. Biz birleştirmeye çalışıyoruz. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Birleşik olsun da ne olursa olsun mantığındayım. Çünkü tek tek devletler birleşince daha güçlü olur. Ben espri yapmaya çalıştım ama bundan sonra yapmayacağım. Espriyi Cem Yılmaz yapsın” dedi.



Ali Sürmeli’nin Sabancı çıkışı



Ali Sürmeli daha öncede İstanbul Devlet Tiyatrosunda Sabancı’nın hayatını konu alan ‘Patron’ adlı oyunun galasında gösterdiği tepkiyle gündeme damgasını vurmuştu. Sürmeli, oyunun gerçek bir tiyatro metni olmadığı ve siyasi erkin kurumdan elini çekmesi gerektiği konusundaki görüşlerini sahneden dile getirmiş, zamanın Kültür Bakanı İstemihan Talay’ı da eleştirmişti.

