Anadolu Bağcılar SK - 1461 Trabzon: 2 - 1

İSTANBUL,(DHA)
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup 20\'nci hafta karşılaşmasında Anadolu Bağcılar, sahasında 1461 Trabzon\'u 2-1 mağlup etti. Bağcılar Mahmutbey Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmada hakem Efe Soysal düdük çaldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 58\'inci dakikada Recep Berk Elitez, 86\'ncı dakikada Sefer Sever atarken, konuk takımın tek golünü 79\'uncu dakikada Yağızcan Erdem kaydetti. Bu sonucun ardından Anadolu Bağcılar puanını 28\'e çıkartırken, konuk 1461 Trabzon 27 puanda kaldı.