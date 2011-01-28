-ANADOLU ATEŞİ İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİ ERZURUM (A.A) - 27.01.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nın (Universiade Erzurum-2011) açılış töreninde Anadolu Ateşi Gösteri Topluluğu, yaptıkları gösteriyle izleyenleri büyüledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bazı Bakanlar Kurulu üyeleri, oyunlara katılan 58 ülkenin sporcuları ve yöneticileri ile vatandaşların katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde, genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın üstlendiği Anadolu Ateşi Gösteri Topluluğu, ''Doğunun Kapıları'' adlı bir gösteri sundu. 650'si dansçı olmak üzere, bin 150'e yakın sanatçı, ''Doğunun Kapıları'' gösterisiyle İpek Yolu üzerinden geçen ülkelerin kültürünün, Anadolu'da birleşmesini sahneledi. -DADAŞLARIN ATLI GÖSTERİSİ- Kar tanesi yolculuğuyla başlayıp, çift başlı kartal maketinin saha üzerinde süzülmesiyle devam eden gösteride, Erzurumlu 20 Dadaş, atlarıyla stada girip, izleyenleri selamladı. Gösteri, stattaki coşkuyu bir anda artırdı. Daha sonra Dadaşlardan biri, elindeki ciritle sahanın ortasındaki, kartal başlarıyla süslü, ''Big Bang'' diye adlandırılan dev meşaleyi ateşledi. Anadolu Ateşi'nin ilk kez bir gösterisinde gerçek at kullanıldı. Meşalenin yanmasıyla birlikte, daha sonra Aysun Gültekin ve yerel sanatçılar, Erzurum Türküsü'nü seslendirdi. İpek yolu yolcularının, Erzurum'a varışını canlandıran topluluk, izleyenleri, efsaneler ve şarkılar eşliğinde bir zaman koridorundan geçirdi. Kaf Dağı mitolojisinin esintileri ve Nart destanı görüntüleri eşliğinde Kafkasyalılar ve Karadenizliler'in Anadolu'ya girişlerinin sergilendiği gösteride, tasavvufi aşkın ve hoşgörünün şairi Mevlana Celaleddin Rumi'nin felsefesinin yanı sıra, minyatür ve ebru sanatlarının da anlatıldığı motifler yer aldı. Semazenlerin gösterisi sırasında bir semazenin stadın üzerinde uçarak dolaşması, izleyicilerden büyük alkış aldı. Gösteride, Anadolu'nun ilk kadın kahramanlarından Nene Hatun ile Sarıkamış'ta hayatını kaybeden 90 bin askere de atıf yapıldı. Kuvayi Milliye dansıyla cumhuriyetin gelişinin müjdelendiği gösterinin son bölümünde, yüzlerce sanatçı rengarenk kostümleriyle, hep beraber dans etti. Daha sonra da modern dans topluluğuna tüm sanatçılar eşlik etti. Gösteri, dünya haritasının sergilendiği final bölümüyle sona erdi. -KOSTÜMLER İLK VE SON KEZ GİYİLDİ- Gösteri için stadın üzerine 24 adet projeksiyon cihazı yerleştirildi, 550'ye yakın ışık robotu ve 150 civarında tarayıcı ilk kez Türkiye'de kullanıldı. Altı farklı ülkeden gelen teknik ekip, sahnenin ses sistemini kurdu. Gösteri sırasında soğuk havada projeksiyon cihazlarının sorun çıkartmaması için özel kule ve bölümler yapıldı. Gösterinin dört bölümünde ayrı ayrı kostümler giydi. Ara geçişlerde de 300 kişilik kadro, 6'şar kostümle sahneye çıktı. Bu proje için özel hazırlanan kostümler, ilk ve son kez burada kullanıldı. Asya'dan, Çin'den Anadolu'ya, buradan Avrupa'ya uzanan İpek Yolu göçlerinde geçilen ülkelerin renkleri ve kültürleri, kostümlere taşındı. Rengarenk kostümler, Anadolu'nun kültürel mozaiğini oluşturdu. -KENAN DOĞULU KONSER VERDİ- Gösterinin ardından bir konser veren Kenan Doğulu ile coşan sporcular, dans etmek için sahaya indi. Konserle birlikte yapılan muhteşem havai fişek gösterisi dakikalarca sürdü ve izleyenlere görsel bir şölen sundu.