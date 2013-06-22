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Anadolu Ajansı'nın Gezi Parkı'nda gazetecileri suçlayan haberi TBMM gündeminde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Anadolu Ajansı'nın 'Türkiye'de iç savaş var gibi gösterdiler' iddiası eşliğinde gazetecilerin fotoğraflarını servis etmesini soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi

22 Haziran 2013 03:11


Taksim protestoları sırasında tüm dünyada simge haline gelen “Kırmızılı Kadın” fotoğrafını çeken Reuters foto muhabiri Osman Örsal’ın da aralarında bulunduğu yabancı basın organlarına çalışan Türk vatandaşı gazetecilerin fotoğraflarının Anadolu Ajansı (AA) tarafından servis edilmesi CHP tarafından TBMM gündemine taşındı.

 

'Türkiye'de iç savaş var gibi gösterdiler'

 

A.A’nın servise koyduğu bazı fotoğraflarda, “Taksim Gezi Parkı'ndaki olayları, aralarında CNN International ve BBC gibi ünlü televizyon kanalları ile Reuters gibi haber ajanslarının da bulunduğu yabancı medya kuruluşlarının ‘Türkiye'de iç savaş var’ gibi yansıtması, tepki topladı. Türkiye'de aralarında Bakanların da olduğu pek çok kimse sosyal medya üzerinden örgütlenerek uluslararası medya kuruluşlarına karşı kampanya başlattı” notunu kullanması basın örgütlerinin tepkisini çekti.

 

Hedef haline getirmiş olmuyor musunuz?

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, basın örgütlerinin konuyu kendisine aktarması üzerine Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e bir soru önergesi sundu.

Oran'ın yanıtlanmasını istediği sorular şöyle:

- Türkiye’de yabancı basın kuruluşları adına çalışan Türk vatandaşı muhabir-foto muhabirlerinin fotoğraflarının AA tarafından çekilerek servis edilmesinin gerekçesi nedir?

- AA’nın bu yayın tavrıyla Türk vatandaşı olan gazeteciler hedef haline getirilmiş olmuyor mu?

 

Kırmızılı kadın fotoğrafı raslantı mı?

 

- Taksim protestosunu tüm dünyaya mal eden “Kırmızılı Kadın” fotoğrafını da çekmiş olan Reuters foto muhabiri Osman Örsal’ın bu kapsamda hedef gösterilmiş olması bir rastlantı mıdır?

- Osman Örsal dışında, AFP Muhabiri Bülent Kılıç, EPA Muhabiri Sedat Suna, Murad Sezer’in protestolar içerisinde çalışırken fotoğraflarının çekilmesi için peşlerine özel foto muhabir mi görevlendirdiniz?

- Bu gazetecilere herhangi bir saldırı durumunda sorumlusu kim olacaktır?

 

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