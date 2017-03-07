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Anadolu Ajansı'nın Cumhurbaşkanlığı muhabiri ByLock kullanıcısı çıktı

İlhan Toprak hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi

07 Mart 2017 03:35

Anadolu Ajansı (AA) Cumhurbaşkanlığı muhabiri İlhan Toprak'ın ‘FETÖ’ mensuplarınca kullanılan kriptolu haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Başbakan Binali Yıldırım'ın Nevşehir programını takip etmek üzere görevlendirilen Anadolu Ajansı Cumhurbaşkanlığı muhabiri İlhan Toprak'ın "Genel Bilgi Taraması"nı (GBT) inceleyen Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Toprak'ın ByLock kullanıcısı olduğunu tespit etti. Emniyet yetkilileri, AA muhabiri Toprak hakkında ilk olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na bilgi verdi. Toprak'ın işine son verildiği ve hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

 

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