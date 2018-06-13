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Anadolu Ajansı'nın "Adil Öksüz Berlin'de" iddiasına ilişkin olarak Dışişleri'nden açıklama

"Bu AA'ya yapılan bir ihbar"

13 Haziran 2018 14:51

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu iddiasıyla ilgili ''Bu AA'ya yapılan bir ihbar. Almanya olsun, diğer ülkeler olsun darbe girişimcisi hainleri bize vermelidir" dedi.

Anadolu Ajansı (AA), firari Adil Öksüz’ün Almanya’nın başkenti Berlin'de örgüte ait bir evde saklandığının öne sürüldüğünü bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iddiaya ilişkin ''Almanya olsun, diğer ülkeler olsun darbe girişimcisi hainleri bize vermelidir. Bu AA'ya yapılan bir ihbar, Almanya'daki yetkililerin evine gittiği olay değil'' değerlendirmesinde bulundu.

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