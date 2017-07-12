Anadolu Ajansı'ndan HDP'li Baydemir'e 'itibarımızı zedeledin' davası

Anadolu Ajansı (AA), HDP Şanlıurfa Milletvekili Parti Sözcüsü Osman Baydemir hakkında ajansın referandum sonuçlarıyla ilgili yayınına ilişkin yaptığı açıklama nedeniyle 20 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

DİHABER'de yer alan habere göre; Anadolu Ajansı (AA), Halkların Demokratik Partisi (HDP) Urfa Milletvekili ve Parti Sözcüsü Osman Baydemir'e 16 Nisan başkanlık sistemi referandumu sonrasında AA hakkında yaptığı açıklama nedeniyle 20 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. AA'nın avukatları tarafından Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilen dava dilekçesinde Baydemir'in 16 Nisan akşamı referandum sonuçları ile ilgili yaptığı konuşmada AA'ya yönelik "hakaret" ve "iftirada" bulunduğu iddia edildi.

En ilkeli ajans denildi

Avukatların mahkemeye gönderdiği dava dilekçesinde, abonelerine servis ettiği haberler ve fotoğraflar nedeniyle kamuoyunca sık sık eleştirilen ve tartışma konusu olan Anadolu Ajansı için tozpembe bir tablo çizildi. Dava dilekçesinde AA'nın "Cumhuriyet tarihinin en güvenilir ve ilkeli haber ajansı" olduğu ifade edildi. Dilekçede, "Müvekkil şirket 6 Nisan 1920'de Anadolu Ajansı adıyla kurulmuş, TBMM'nin çıkardığı ilk yasaları duyurmuş, milli mücadelenin ve Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasına Cumhuriyet devrimlerine tanıklık etmiştir. Kendisi adına çıkarılmış özel bir kuruluş kanunu olan ve dünyanın birçok bölgesinde örgütlenmiş olan 11 dilde yayın yapan bu şirket hem Türkiye tarihindeki hem de basın tarihindeki yeri itibariyle saygınlığı, güvenirliği ve ilkeli oluşuyla meşhurdur" ifadesi kullanıldı.

'Seçim sonucunu YSK belirler demek suç!'

Referandum akşamı henüz Yüksek Seçim Kurulu'ndan bir açıklama yapılmamışken sonuçları yayınlaması nedeniyle birçok kesimden tepki alan AA'ya yönelik 17 Nisan günü Baydemir'in partisi adına yaptığı açıklamada kullandığı, "Şu an itibariyle şu dakika itibariyle YSK'dan bize ulaşan bilgiye göre sandıkların yüzde 91'i açılmıştır. Yani daha yüzde 9'luk bir açılma gerçekleşmemiştir. Hal böyle iken Anadolu Ajansı sandıkların yüzde 99'unun açılmış olduğu algı operasyonuyla seçim sonucuna çok ciddi bir gölge düşürmektedir. Hukuken, ahlaken, siyaseten bir ajans seçim sonucunu belirleyemez. Seçim sonucunu belirleyecek olan yüksek Seçim Kurulu'nun kendisidir" sözlerinin AA'ya yönelik "hakaret" ve "iftira" suçunu oluşturduğu ileri sürüldü.

20 bin lira tazminat istendi

Baydemir'in söz konusu konuşması nedeniyle AA'nın itibarını hiçe saydığı iddia edilen dilekçede, "Gerek tarihi gerek güncel itibarı hiçe sayılmak sureti ile davalı tarafından müvekkil aleyhinde adeta bir karalama kampanyasına girişilmiş olup, davalı tarafından basın yoluyla sarf edilen sözler, eleştiri, düşünce özgürlüğü ya da haber sınırlarını aşarak iftira ve hakaret boyutuna ulaşmıştır" ifadeleri kullanıldı. Baydemir'in AA'nın kişilik haklarına hakaret, iftira ve itibarsızlaştırmaya yönelik saldırıda bulunduğu da belirtilen dava dosyasında, "ajansın köklü duruşuna verilen objektif zararların giderilmesi" için 20 bin TL manevi tazminat ödenmesi talep edildi.

Ne olmuştu?

Türkiye kamuoyunda ciddi tartışmalara sebep olan referandum sonuçlarına ilişkin 17 Nisan günü HDP Sözcüsü Osman Baydemir, HDP Genel Merkezinde açıklama yapmıştı. Partisi adına yaptığı açıklamada HDP’nin Sandık Takip Sistemi verileriyle YSK verilerinin örtüşmediğini ifade eden Baydemir, Anadolu Ajansı’nın da açıkladığı verilerle manipülasyon yaptığını belirtmiş, itirazlar sonuçlanana kadar seçimin bitmeyeceğini vurgulamıştı.