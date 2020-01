AA'daki sendikasızlaştırmaya karşı TGS Başkanı açlık grevinde

T24- Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Ercan İpekçi açlık grevine başladı. Anadolu Ajansı'nda uzun süredir devam eden sendikasızlaştırma operasyonlarına karşı açlık grevi yapma kararı alan TGS Başkanı, sonuç alıncaya kadar grevini sürdürecek.



TGS Başkanı Ercan İpekçi, Anadolu Ajansı çalışanlarının sendikadan istifa etmeye zorlanmasının ardından Ajans önünde açlık grevine başladı. TGS Başkanı'nın grevine CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Süleyman Çelebi, Emine Ülker Tarhan, Veli Ağbaba, Adnan Keskin, Ercan Karakaş'ın yanı sıra DİSK Başkanı Erol Ekici ve bağlı sendikaların temsilcileri, KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul, G9 Gazeteci Örgütleri Platformu Dönem Sözcüsü Doğan Tılıç, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Haydar İlker ve Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri de destek verdi.



TGS Başkanı'nın grevine yoğun destek olduğu için Anadolu Ajansı önündeki bir kısım destekçinin yola taşması nedeniyle polis ile destekçiler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Yaşanan arbede CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin sağduyulu tavrı ile aşıldı.





Ercan İpekçi, Ajans binası önünde yaptığı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarla gazeteciler üzerinde baskıların arttığını ikrar ettiğini söyledi. Ajansta yaşanan "büyük baskı ve mezalime" dikkat çekmek için bu açlık grevini başlattığını söyleyen İpekçi, atanmışlarla seçilmişlerin ittifak yaparak AA'da diktatörlük yaptığını ileri sürdü.



"Başbakan Bizden korktuğu için intikam almaya çalışıyor" diyen İpekçi taleplerini şöyle sıraladı:



"AA'da Türkiye Gazeteciler Sendikası üyelerine yapılan istifa baskıları sona ermelidir. Baskıyla sendikadan istifa eden üyelerimizin geri dönüşleri engellenmemelidir. AA'da çalışan üyelerimize yönelik sürgün, görev değişikliği, işten atma tehdidi, rıza dışı tayinler, uygunsuz savunma talepleri gibi her türlü baskı ve mobing uygulanmasına son verilmelidir. AA'ya yeni alınan personelin sendikaya kendi özgür iradesiyle üye olma ya da dayanışma aidatı ödeme talepleri engellenmemelidir. AA işlerin kısmen ya da tamamen taşeron şirketlere yatırılması uygulamasından vazgeçilmelidir. AA işyerlerinde TGS yöneticileri ve temsilcilerinin duyuru dağıtma, üyelerle görüşme gibi yasal sendikal faaliyetleri engellenmemelidir. TGS'nin kendi iç sorunları ile ilgili olarak başlatılmış olan demokratik olan ana tüzük hükümlerine göre işleyişine herkes saygı göstermelidir."



Açlık grevini gündüz AA'nın önünde akşam saatlerinde ise TGS Ankara Şubesi'nde sürdüreceğini dile getiren İpekçi, şekerli su alarak cumartesi, pazar greve devam edeceğini pazartesi günü ODA TV duruşmasını takip etmek için İstanbul'da olacağını Salı günü TGS Yönetim Kurulu'na başkanlık edeceğini ve Çarşamba günü tekrar AA'nın önünde olacağını söyledi.C

CHP'li Tarhan: İktidar örgütsüz toplum istiyor

CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, TGS Başkanı'na destek olmak amacıyla yaptığı konuşmada, "İktidar örgütsüz bir toplum istiyor. Bugün tüm yolların tükendiği bir anda, Ercan Bey gibi bir insan ancak bedenine eziyet ederek sorunlarını gündeme getirebiliyor. Demokratik olduğu söylenen ülkelerde sorunlar bu tür yöntemlere gerek olmadan çözülür. Fakat Türkiye'de demokrasi yok ve yapılan haksızlıklar bir cinayetten farksız. Tüm basın emekçileri bu zulme karşı direnmeli" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ise "AKP iktidarı Türkiye'nin her yanında OHAL uyguluyor. Hak arama mücadelesinin bu kadar zorlaştırıldığı bir dönem olmamıştır. Örgütlü medya olmadığı sürece özgür haber olamaz" diye konuştu.





EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ise konuşmasında iktidarın gazetecileri cezaevine atarak yıldıramadığını, ancak şimdi onların örgütüyle uğraştığını söyledi.



ÖDP Genel Başkanı Haydar İlker ise "Hükümet aşağıdan cemaat, yukarıdan iktidarının verdiği güç ile toplumu dizayn etmeye çalışıyor" dedi.



DİSK Başkanı Erol Ekici ise bugün ileri demokrasinin ne olduğunu anlamak isteyenlerin açlık grevi yapan Ercan İpekçi'ye bakmaları gerektiğini ifade ederek, "Ercan Başkan'a, yapılan haksızlıkları duyurmak için kendi bedenine acı çektirmekten başka yol bırakmadılar. Her koşulda Ercan Başkan'ın açlık grevine destek vereceğiz" diye konuştu.



Sendikal Güçbirliği Platformu adına Belediye-İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul ise "Bu tür sendikasızlaştırma operasyonlarını bekliyorduk. Biat edilmesi isteniyor, ancak biz biat etmeyecek, bedeli neyse ödeyeceğiz" şeklinde konuştu.



KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul da AKP'nin yaşamın her alanını kuşatarak her kurumu ele geçirmeye çalıştığını iddia ederek, "Özgür basın istemiyor, çünkü halkın gerçekleri bilmesini istemiyor. AKP'nin yaratmak istediği korku imparatorluğuna karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.(