Anadolu Ajansı'nda TGS'yi hedef alan baskılar sürüyor

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Olağanüstü Genel Kurulu'nda gerçekleşen yönetim değişikliği ve canlanma, sendikanın daha önce baskılar nedeniyle üyelerini kaybettiği Anadolu Ajansı'nda yeni bir baskı dalgasına yol açtı.

TGS Genel Mali Sekreteri Uğur Güç'ün geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ''AA çalışanlarının kendi özgür iradelerini kullanmalarıyla AA'da sürpriz gelişmeler yaşanabileceğini" belirtmesinin ardından, Anadolu Ajansı işvereninin desteklediği iddia edilen Medya-İş Sendikası'nın Genel Başkanı Gürsel Eser, AA'nın İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne geldi. Burada bazı TGS üyeleriyle tek tek görüşen Eser'in, çalışanları TGS'den ayrılarak Medya-İş'e geçmeleri yönünde tehdit içeren konuşmalar yaptığı belirtildi. Anadolu Ajansı çalışanları, aynı zamanda Fotoğraf Servisi Müdürü de olan Eser'in, işyerinde bulunmayan üyeleri de telefonla arayarak sendikadan istifalarını talep ettiğini, Noter masraflarının tarafından karşılanacağını söylediğini aktardı. İstanbul Bölge Müdürlüğü'ndeki bazı yöneticilerin de Eser ile birlikte üyelerle görüştüğü belirtildi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası Yönetim Kurulu son gelişmelerin ardından Medya-İş Sendikası yöneticilerine ve Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'ne bir kez daha uyarıda bulundu.

TGS Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Cem Kor, hiçbir zaman hiçbir sendikaya ya da sendikaların çalışmalarına karşı olmadıklarını, fakat "tehdit ve baskı" ile istifaya zorlanan AA çalışanlarının yanında olduklarını vurguladı. TGS Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Kor, patron güdümüyle kurulan hiçbir sendikanın varlığını sürdüremeyeceğinin ya da üyelerine fayda sağlamayacağının altını çizdi.

Gazetecilik işkolunda şu anda tek yetkili sendikanın TGS olduğunu ve Anadolu Ajansı'nda baskılarını sürdürmesi durumunda Medya-İş Genel Başkanı Gürsel Eser hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydeden TGS Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Cem Kor, Anadolu Ajansı'nda baskılara karşı yasal girişimlerde bulunduklarını, Gürsel Eser'in "idareci" konumunu kullanarak yürüttüğü baskıları ispatlayan belgeleri de yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Cem Kor, Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu'na çağrı yaparak, Ajans'ta çalışanların huzurunu ve işyeri barışını bozan, üyelerin sendikal haklarını hedef alan her türlü girişime ve Medya-İş yöneticilerinin baskılarına karşı en kısa zamanda personel yönetmeliği uyarınca işlem yapılmasını talep etti.