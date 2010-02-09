Anadolu Ajansı'na göre Emine Erdoğan Ankara'daydı

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Mehmet Ali Birand: Türk diplomatları istemedi

Başbakan Erdoğan o dönem Fransa Cumhurbaşkanı olan Chirac ile 20 Temmuz'da biraraya geldi. Eşi Emine Erdoğan ise o tarihte Ankara'daydı.Anadolu Ajansı'nın 20 Temmuz 2004'te saat 16.02'de geçtiği haber şöyle:Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ''Kardeş Aile Projesi'' çerçevesinde fakir ve muhtaç ailelere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.Emine Erdoğan, kızı Sümeyye ve Devlet Bakanı Ali Babacan'ın eşi Zeynep Babacan, Abidinpaşa'da yaşayan doğuştan yürüme özürlü 4 kardeşin yaşadığı bir eve konuk oldu.Ziyaretten çok mutlu olduklarını belirten Ayten Altınyurt ve Leyla Altınyurt adlı özürlü kardeşler, Emine Erdoğan'a sağlık, gıda ve maddi konulardaki sorunlarını ileterek yardımcı olmasını istediler.Emine Erdoğan ve Zeynep Babacan, ailenin diğer ihtiyaçlarını da tespit ederek, bu konuda yardımcı olacaklarını kaydettiler.Bu tür yardım çalışmalarının herkese örnek teşkil etmesini isteyen Erdoğan, maddi durumu iyi olan insanların diğerlerine yardımcı olması gerektiğini söyledi.Erdoğan, ''Kardeş Aile Projesi''nin seçilen ailenin durumu iyileştirilinceye kadar devam ettirileceğini, daha sonra yeni aileler seçilerek çalışmanın sürdürüleceğini anlattı.Emine Erdoğan, Altınyurt ailesine gıda yardımı ve maddi yardımda da bulunduCHP lideri Deniz Baykal'ın ortaya attığı "Fransa Cumhurbaşkanı Başbakan'ın eşini, diplomatik gezi için geleceği Paris'e getirmemesinin söyledi" iddiası sonrası akşam saatlerinde Başbakanlık'tan yalanlama gelmişti.Başbakanlık, 19 Temmuz'da yapılan Fransa ziyaretine Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığını açıklamıştı.Kanal D Ana Haber bülteninde açıklamalarda bulunan gazeteci Mehmet Ali Birand'sa emine Erdoğan'ın ziyarette bulunmamasının Türk diplomatik çevrelerin düşüncesi olduğunu söylemişti.