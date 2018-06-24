Anadolu Ajansı: Sonuçları abonelerimize 18:30'da geçeceğiz

Anadolu Ajanası Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin verilerin abonelerine 18:30'dan itibaren geçeceklerini belirterek, "Sonuçlar bize ulaşmaya başladı ama hem YSK'nın yayın yasağını düşünerek. Hem biraz daha sonuçların netleşmesini beklediğimiz için. Üç dakika sonra, saat 18:30'da ilk verileri abonelerimize göndereceğiz" dedi.

Habertürk'e konuşan Mutanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

- Gecikmedi. Sonuçlar bize ulaşmaya başladı ama hem YSK'nın yayın yasağını düşünerek. Hem biraz daha sonuçların netleşmesini beklediğimiz için. Üç dakika sonra, saat 18:30'da ilk verileri abonelerimize göndereceğiz.