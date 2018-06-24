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Anadolu Ajansı: Sonuçları abonelerimize 18:30'da geçeceğiz

"Sonuçlar bize ulaşmaya başladı"

24 Haziran 2018 21:15

Anadolu Ajanası Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu,  seçim sonuçlarına ilişkin verilerin abonelerine 18:30'dan itibaren geçeceklerini belirterek, "Sonuçlar bize ulaşmaya başladı ama hem YSK'nın yayın yasağını düşünerek. Hem biraz daha sonuçların netleşmesini beklediğimiz için. Üç dakika sonra, saat 18:30'da ilk verileri abonelerimize göndereceğiz" dedi.

Habertürk'e konuşan Mutanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

- Gecikmedi. Sonuçlar bize ulaşmaya başladı ama hem YSK'nın yayın yasağını düşünerek. Hem biraz daha sonuçların netleşmesini beklediğimiz için. Üç dakika sonra, saat 18:30'da ilk verileri abonelerimize göndereceğiz. 

 

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