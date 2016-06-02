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Anadolu Ajansı: Pensilvanya merkezli bir kuruluş ABD'deki senato seçimlerine kaynak aktardı

ABD'deki bir kuruluş aracılığıyla 'Paralel Yapı'ya finansman sağladıkları gerekçesiyle 22 kişi tutuklandı

02 Haziran 2016 00:35

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK), Pensilvanya merkezli bir kuruluşun, 'Paralel Yapı'ya finansman sağladığına ilişkin raporda, kuruluşun ABD'deki senato seçimlerine  kaynak aktardığı ileri sürüldü. 

ABD'deki bir kuruluş aracılığıyla 'Paralel Yapı'ya finansman sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 30 kişiden 22'si tutuklandı, 8 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Musa Yücel, ifadeler üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda, şüphelileri tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

 

ABD Senato seçimlerine kaynak aktarıldı

 

Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK), Pensilvanya merkezli bir kuruluşun, Paralel Yapı'ya finansman sağladığına ilişkin raporunun savcılığa ulaşmasının ardından başlatıldı. 

"Kar amacı gütmeyen kuruluş" görüntüsü altında faaliyet gösteren kuruluşun isminin de bizzat Fetullah Gülen tarafından konulduğu ileri sürüldü.

Ağırlıklı olarak Bank Asya üzerinden para gönderilen kuruluşun, ABD'deki senato seçimlerine de kaynak aktardığı iddia edildi.

 

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