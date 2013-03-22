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Anadolu Ajansı, Öcalan'ın mektubunun hangi bölümlerini yok saydı?

Utku Çakırözer: Öcalan’ın metninde yer alan bazı bölümleri devletin resmi haber kurumu Anadolu Ajansı 'görmezden' gelerek abonelerine geçmedi

22 Mart 2013 19:23

 

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer, Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları sırasında Abdullah Öcalan'ın okunan mektubunun bazı bölümlerinin Anadolu Ajansı'nda yer almadığı yazdı. Çakırözer, "Öcalan’ın metninde yer alan bazı bölümleri devletin resmi haber kurumu Anadolu Ajansı 'görmezden' gelerek abonelerine geçmedi" dedi.

Çakırözer'in Cumhuriyet'te yayımlanan (22 Mart 2013) yazısının 'AA'nın 'yok' saydığı sözler" başlıklı ilgili kısmı şöyle:

Öcalan’ın metninde yer alan bazı bölümleri devletin resmi haber kurumu Anadolu Ajansı “görmezden” gelerek abonelerine geçmedi. AA’nın abonelerine duyurduğu haber metninde Öcalan’ın şu sözleri “yok” farz edildi:

- “Çaresizliğe, bilgisizliğe, köleliğe karşı bireysel isyanımla başlayan bu mücadele bugün bir noktaya ulaşmıştır.”
- Demokratik siyaset sürecine geçişin “silahlı direniş sürecinden” geldiğini belirttiği bölüm.
- “Onlarca yılımızı bu halk için feda ettik. Bu mücadelelerin hiçbiri boşa gitmedi. Kürtler özbenliğini, aslını, kimliğini yeniden kazandı.”
- “Kürdistan ve Anadolu” diye tarif ettiği coğrafyada Kürtlerle birlikte Ermeniler, Türkmenler, Asurlar, Araplar ve diğer halk topluluklarına “özgürlük”’ çağrısı yaptığı bölüm. 
- Cumhuriyet dönemini “tarihe ve kardeşlik hukukuna ters düşen bir zulüm cenderesi” olarak gördüğü sözleri.
- Suriye ve Irak’taki Kürt, Türkmen, Asuri ve Arapları birleşik milli dayanışma ve barış konferansında bilinçlenmeye yaptığı davet.
 
 

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