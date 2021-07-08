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Anadolu Ajansı muhabiri Biçeroğlu'nu darp eden saldırganlar tutuklandı 

08 Temmuz 2021 15:35

Trafikte yol verme tartışmasında Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'nu darp eden iki şüpheli, savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalanarak tutuklandı. 

Kağıthane'de, 1 Temmuz Perşembe günü aracıyla seyir halinde olan Ekrem Biçeroğlu ve motosikletli iki kişi arasında yol verme tartışması yaşandı. Saldırganlar tarafından darp edilen Biçeroğlu'nun çenesi kırılırken, kesici aletle de yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için polis çalışma başlattı. Motosikletin D.S. (22) ve U.A. (23) isimli şüpheliler tarafından kullanıldığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler D.S. ile U.A.Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı. 

Şüphelilerin serbest bırakılmasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtiraz üzerine Sulh Ceza Hakimliği, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından yakalanan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) 

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