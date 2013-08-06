Anadolu Ajansı Kürtçe yayına başlıyor

Anadolu Ajansı (AA), Kürtçe'nin Kurmanci ve Soranice lehçelerinde yayın yapacak.

AA, 100. Yıl Vizyonu çerçevesinde yayın diline Türkçe’nin yanına İngilizce, Arapça, BHS (Boşnakça, Hırvatça, Sırpça) ve Rusça’yı ekledi. Kürtçe yayın için planlama yapan AA, mart ayında başlattığı projeyi tamamlayarak hayata geçirme noktasına geldi. Proje kapsamında öncelikle Kürtçe konuşulan bölgenin haber potansiyeli ve medya dinamikleri masaya yatırıldı, oluşturulacak kadro ve büro yapılanmasına karar verildi.

Kürtçe Haber Servisi, 40 kişilik bir ekiple Ankara ve Erbil merkezli iki yapı üzerine inşa edildi. Ankara'da Kurmanci lehçesinde haber üretecek 15 kişilik ekip mayıs itibariyle AA Haber Akademesi’nde eğitime alındı. Mardin Artuklu ve Muş Alparslan üniversitelerinden akademisyenler ve deneyimli gazetecilerin verdiği eğitimin ardından, Kurmanci lehçesinde test amaçlı haber üretimine geçildi. Soranice lehçesi için de Kuzey Irak'ta bir dizi saha çalışması gerçekleştirildi.



AA Genel Müdürü Öztürk, Kuzey Irak'ı ziyaret etti



AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Öztürk, mayıs ayında bölgeye giderek, başta bölgenin Başbakanı Neçirvan Barzani olmak üzere yetkililerle görüştü. Erbil ve Süleymaniye'de medya yöneticileri ile bir araya gelen Öztürk, AA’nın Kürtçe yayın projesini anlatarak, talepleri dinledi. Ziyaretlerden sonra oluşturulan 20 kişilik kadro, test yayınlarına başladı.



Erbil'de merkez ofis



Proje kapsamında Erbil’de, AA’nın temsil yönü de dikkate alınarak 450 metrekarelik bir merkez ofis tutularak son teknolojiyle donatıldı. Merkez ofise bağlı olarak Süleymaniye ve Kerkük’te büro açma çalışmalarında ise son aşamaya gelindi.

Bu arada yoğun talep üzerine AA’nın Arapça haber, fotoğraf ve videoları, hazirandan itibaren bölgedeki medya organlarına ücretsiz servis edilmeye başlandı. Böylece Kuzey Irak medyası Ortadoğu ve periferisindeki gelişmeleri AA üzerinden doğrudan takip etme imkanına kavuştu.

AA, 1 Eylül 2013 tarihinde Kürtçe yayına başlayacak ve Kürtçe'nin Kurmanci ve Soranice lehçelerinde yayın yapacak. Anadolu Ajansı, Kürtçe ile yayın dili sayısını 6’ya çıkaracak.

Kürtçe yayınları, AA’nın “http://www.aa.com.tr/kk” ve “http://www.aa.com.tr/ks” adresli web siteleri üzerinden gerçekleştirilecek. Medya kuruluşlarına bir süre ücretsiz verilecek Kürtçe yayınlarında AA'nın diğer yayın dillerinde uyguladığı gibi Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden ücretli abonelik sistemine geçilecek.