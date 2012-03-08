Ajansın gündemini kadınlar belirledi, toplantıya erkek başkanlık etti!

T24 - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı gündem toplantısını, ajansın kadın çalışanları ve yöneticileri yaptı. Başkanlık koltuğuna Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Öztürk oturdu.

Toplantıya, yurt dışı, yurt içi bölge ve büroların kadın temsilcileri canlı bağlantıyla katılarak, Dünya Kadınlar Günü'ne ve gündeme ilişkin gelişmeleri ve izlenecek konuları değerlendirdi.

AA çalışanlarının ve tüm kadınların ''Dünya Kadınlar Günü''nü kutlayan Öztürk, Editör Masası'nın renkli bir toplantıya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Toplantıya servislerini temsilen katılan kadın çalışanlar ve yöneticiler, ''8 Mart Dünya Kadınlar Günü''nde takip edileceği gelişmelerle özel haberleri değerlendirdi.

Öztürk'ün, Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin çeşitli haber önerilerinde bulunduğu toplantı, yurt içi ve yurt dışı temsilcilerine yapılan canlı bağlantıyla devam etti.

Diyarbakır, Sakarya, Konya, İzmir, Sivas, İstanbul, Kastamonu, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Antalya, Samsun, Trabzon ve İngiltere ile kurulan bağlantılarda gün dolayısıyla yapılacak etkinlikler ele alındı.

Öztürk, Arapça yayın biriminden Orta Doğu ülkelerinde özellikle Mısır ve Suriye'de ''Dünya Kadınlar Günü''ne ilişkin etkinliklerin takip edilmesini istedi.

Öte yandan, Kayseri Bölge Müdürlüğünden toplantıya katılan Kırşehir yurt muhabirinin ''masalardaki karanfiller çok güzel görünüyor'' sözleri üzerine Öztürk, bölge temsilcilerinden kadın çalışanlarına toplantı bitene kadar çiçek getirmelerini istedi.



Kadın editörleri bu masada görmek istiyoruz

Toplantı sonunda Anadolu Ajansı'nın 100. yıl vizyonuna da değinen Öztürk, dünyanın sayılı ajansları arasında yer almak için bütün ajans çalışanlarına görev düştüğünü vurguladı.

Balkanlar Bölge Müdürlüğünün 11 Mart'ta açılacağını hatırlatan Öztürk, bölge ülkelerindeki medyaya yönelik Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça yayın yapacak müdürlüğün büyük bir heyecanla beklendiğini kaydetti.

Öztürk, tüm çalışanlarının ''Kadınlar Günü'nü tekrar kutlayarak, editör masasında kadınların da yer alması gerektiğini belirterek, ''Kadın editörleri bu masada görmek istiyoruz'' dedi.

Kadın çalışanların Öztürk'e teşekkürlerini iletmelerinin ardından toplantı sona erdi.