Anadolu Ajansı'nda görev değişikliği: Genel Müdür Şenol Kazancı’nın yerine Serdar Karagöz getirildi

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın yerine TRT World ve TRT Arabi kanallarını bünyesinde barındıran TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenen Serdar Karagöz getirildi.

Anadolu Ajansı Olağan Genel Kurul Toplantısı Genel Müdürlük binasında yapıldı. Genel Kurul'da 6 yıldır görevde bulunan yönetim kurulu üyeleri değişti. Şenol Kazancı başkanlığındaki AA yönetiminin görev süresi son buldu. Genel Kurul'da AA'nın yeni Yönetim Kurulu'na Serdar Karagöz, Doç. Dr. Yusuf Özkır, Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, Doç. Dr. İsmail Çağlar ve Büşra Karaduman Aktuna seçildi. Daha sonra yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında Serdar Karagöz, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür oldu.

AA'nın başına getirilen Serdar Karagöz 2018’den bu yana TRT World ve TRT Arabi kanallarını bünyesinde barındıran TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütüyordu. Öte yandan Karagöz'ün Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olması da dikkati çekti.

Şenol Kazancı: Anadolu'nun sesini dünyaya duyurma hedefini gerçekleştirmek için 6 yıl boyunca yoğun şekilde çalıştık

Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevini Serdar Karagöz'e devreden Şenol Kazancı, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Anadolu'nun sesini dünyaya duyurma hedefini gerçekleştirmek için 6 yıl boyunca yoğun şekilde çalıştık. Yeni yönetimin de bu bayrağı çok daha ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Bugün burada bütün kurumlara örnek olacak şekilde bir devir teslim töreni yapıyoruz. Serdar Karagöz başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun AA'yı daha güçlü geleceğe taşıyacak birikime sahip olduklarını görmekten mutluluk duyuyorum. AA'daki çalışma sürecimizde yol arkadaşlığı yapan yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Aynı zamanda birikimleriyle AA'yı bir dünya markası yapan bütün çalışma arkadaşlarıma da tek tek teşekkürlerimi sunuyorum."

Serdar Karagöz: Anadolu Ajansı Türkiye'nin en önemli kurumları arasındadır

Serdar Karagöz de şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu Ajansı Türkiye'nin en önemli kurumları arasındadır. Ülkemizin ve Anadolu insanının sesini dünyaya duyurma misyonu bize ağır sorumluluk yüklemektedir. Bu misyon doğrultusunda biz de büyük bir gayret içinde çalışacağız. AA'nın uluslararası alanda gösterdiği başarı bize bundan sonra daha büyük bir sorumluluk veriyor."

Şenol Kazancı seçim sonuçlarını yaklaşık 15 saat boyunca açıklamamıştı

Şenol Kazancı yönetimindeki AA, 31 Mart yerel seçiminde tartışmalara neden olacak kararlar almış ve seçim sonuçlarını yaklaşık 15 saat boyunca yayınlamamıştı.