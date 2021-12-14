Anadolu Ajansı Genel Müdürü, Bakan Nureddin Nebati'ye fotoğrafını hediye etti

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, ziyaret ettiği Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye kendisinin fotoğrafını hediye etti.

Bakan Nebati, Twitter hesabından "Anadolu Ajansı Genel Müdürü @serdarkaragoz ve ekibine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" diyerek ziyarete ilişkin fotoğrafı paylaştı.

2 Aralık 2021'de Lütfi Elvan'ın görevden affını istemesiyle Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmıştı.

Nebati'nin paylaşımı şöyle: