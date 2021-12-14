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Anadolu Ajansı Genel Müdürü, Bakan Nureddin Nebati'ye fotoğrafını hediye etti

14 Aralık 2021 23:58

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, ziyaret ettiği Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye kendisinin fotoğrafını hediye etti. 

Bakan Nebati, Twitter hesabından "Anadolu Ajansı Genel Müdürü @serdarkaragoz ve ekibine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" diyerek ziyarete ilişkin fotoğrafı paylaştı. 

2 Aralık 2021'de Lütfi Elvan'ın görevden affını istemesiyle Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmıştı. 

Nebati'nin paylaşımı şöyle: 

 
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