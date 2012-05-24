Anadolu Ajansı, gazetelere karşı internet medyasını boğmak mı istiyor?

Hadi Özışık

(24 Mayıs 2012, internethaber.com)

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kemal Öztürk, TOBB Medya Meclisi toplantısında, İnternet Medyası'nın geleceği ile ilgili yüreklere su serpen açıklamalar yaptığında, ne yalan söyleyeyim, "Ben bu adamı yanlış tanımışım" demekten alamadım kendimi!

İtiraf etmeliyim ki, Kemal Öztürk'ü daha çok "İnternet Medyası düşmanı" olarak bildim bugüne kadar. Haksız da sayılmıyordum, zira Başbakan Erdoğan'ın danışmanlığını yaptığı dönemde, bizim sektöre kapıları hep kapalı oldu!

Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü döneminde sıcak mesajlar verdi İnternet Medyası ile ilgili. Hala da bizim geleceğimizle ilgili güzel sözler söylüyor. TOBB Medya Meclisi'nde yaptığı son konuşma gibi!

Ancak, işin rengi öyle değil!

Kemal Öztürk'ün söylemleri ile uygulamaları birbirini tutmuyor çünkü!

Uygulamada görüyoruz ki...

Kemal Öztürk, İnternet Medyası'nı boğmaya kararlı!



Sayısı bir elin 5 parmağını geçmeyen İnternet siteleri, rakiplerinden geri kalmamak için, yıllardır Anadolu Ajansı'nın "Genel Bülten" haberlerini kullanıyor kıt imkanlara rağmen. Bizler fahiş fiyatlar verirken, bir çok site AA'nın haberlerini yıllarca babasının malı gibi kullandı, kullanıyor!

AA kaçağın önüne geçemedi maalesef!

Geçebileceklerini de sanmıyorum!

Kaçak haber kullananlara fatura gönderiyorlar şimdi.

Kimden, neyi tahsil edeceklerse artık!



Her neyse...

Konuya dönelim...



AA'nın ağzı laf yapan pazarlama ekibi yeni yılda zam talebiyle karşımıza dikildi.

Üç aşağı, beş yukarı anlaştık...

İnternethaber Yayın Grubu'nun 2010 yılında yaptığı sözleşme, yeni anlaşma sonrasında otomatik uzamış oldu.

5 ay geçti aradan...

Tam 5 ay...

Ödemeler tıkır tıkır...

Biz fark edememişiz...

Kemal Öztürk'ten bir emir gelmiş!

"Genel Bülten Paketi iptal!"



Neden?

Zam sürecinde bu konuda tek kelime söylememişsiniz.

İstediğiniz zammı alıp gittikten sonra yine tek kelime etmemişsiniz.

5 ay boyunca yeni tarifeyle ödemelerinizi de almışsınız...

Yılın ortasında yeni bir sözleşme, yeni bir paket!

Neden Kemal Öztürk, neden?

Kemal Öztürk ve arkadaşlarının nedeni var elbette:

"Gazeteler böyle istiyor!"

Nasıl yani?

"Hadi Beyciğim, gazete abonelik bedeli çok para ödüyor. Haklı olarak bir gün sonra okurlarına bayat haber vermek istemiyor. Onlara da hak vermek lazım. Biz bu uygulamayı yapmak zorundayız, yoksa sıkıntı yaşıyoruz!"

Vay anasını sayın seyirciler!

TOBB Medya Meclisi toplantısında, İnternet Medyası'nın geleceği ile ilgili ihtişamlı sözler söyleyen bu arkadaş, arka odada bana gazetelerle kolkola girip, İnternet Medyası'nı nasıl çökerteceklerini itiraf ediyor!

Hayır Kemal Öztürk!

Bu iş Sendika çökertmeye benzemiyor!

Bu iş taşeron muhabirlerle gazetecilik yapmaya hiç benzemiyor.

İnternet Medyası'nı çökertmeye ne senin ne de bir başkasının gücü yetmeyecektir!

Teknoloji almış başını gidiyor.

Televizyonlar 24 saat yayın yapıyor...

Nasıl durduracaksın bizi?

250 haber var bize dayatılan İnternet Paketi'nde...

Dayatılan diyorum...

İstediğimiz haberi seçemiyoruz çünkü...

Kaymak gazetelere...

Çer çöp bize...

Üstelik devam eden bir sözleşme olmasına rağmen!