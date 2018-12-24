Anadolu Ajansı: FETÖ'nün hücre evinde 19 sarı, 9 kırmızı yelek ele geçirildi

Anadolu Ajansı (AA) Bursa’da yapılan ‘FETÖ’ operasyonunda 19 sarı ve 9 kırmızı yeleğin “ele geçirildiğini” abonelerine duyurdu.

AA’nın haberinde şu ifadeler yer aldı:

“Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine yapılan operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı, bir evde 19 sarı, 9 kırmızı yelek ile sahte kimlikler ele geçirildi.”

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberinde de şu ifadeler yer aldı:

"Bursa merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 15 sarı yelek, 8 de kırmızı yelek ele geçirildi. Bursa merkezli 8 ilde FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonunda 28 adrese baskın yapıldı. Operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alınırken, 19 sarı yelek, 9 kırmızı yelek, sahte kimlikler ve 91 bin lira ele geçirildi."

Operasyonda gözaltına alınan ve evinden yeleklerin çıktığı belirtilen 'FETÖ' şüphelisinin Dünya Çevre Örgütü üyesi olduğunu söylediği bildirildi. Şüpheli, yeleklerin düzenlediği eylemlerden kaldığını savundu.