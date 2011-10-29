Anadolu Ajansı Erdoğan'la Kılıçdaroğlu 'tokalaşmadı' dedi ama...

T24 - Cumhuriyet'in kuruluşunun 88’inci yıldönümünde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sabah Anıtkabir’de gerçekleştirilen ilk törenin ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geçerek kutlamaları kabul etti. Cumhurbaşkanı Gül, TBMM’deki törende Türk resmi erkanının ve diplomatik misyon şeflerinin Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını kabul etti. Ancak Anadolu Ajansı haberi izleyenleri yanılttı. Törenlerde Başbakan Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun törenlerde tokalaşmadığını 10.57'deki haberinde geçen Anadolu Ajansı saat 12.13'te ise Kılıçdaroğlu ve Erdoğan tokalaşma fotoğraflarını geçti.













Türkiye Cumhuriyeti'nin 88. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.



Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te devlet erkanının Aslanlı Yolun başında yerini almasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığındaki devlet erkanı, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Atatürk'ün mozolesinin bulunduğu bölüme geçti.



Cumhurbaşkanı Gül'ün, ulu önderin mozolesine, üzerinde “Cumhurbaşkanı” yazılı kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Cumhurbaşkanı Gül ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Gül, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:



“Aziz Atatürk, cumhuriyetimizin kuruluşunun 88. yıl dönümünde ülkemizin başarılarıyla gurur duyuyor, büyük bir özgüvenle parlak bir geleceğe doğru ilerliyoruz. Muazzam bir gelişme ivmesi yakalayan ve hızla değişen Türkiye sahip olduğu niteliklerin yanı sıra dinamizmi, güçlü ekonomisi ve olgunlaşan demokrasisi ile bölgesinde ilham kaynağı olmaktadır.



Cumhuriyet bayramında millet olarak aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, size minnet duygularımızla birlikte sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun.”



Gül'ün, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamasının ardından tören alanındaki Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve öğrenciler, Atatürk mozolesinin önünden saygı geçişi yaptı.



Anıtkabir'deki törene, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yanı sıra TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu, Bakanlar Kurulu üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kuvvet komutanları, yüksek yargı mensupları, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, milletvekilleri, bazı siyasi parti temsilcileri ile diğer askeri ve mülki erkan katıldı.

TBMM'de tören



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhuriyetin 88. yıldönümü dolayısıyla TBMM'de kutlamaları kabul etti.



Anıtkabir'deki törenin ardından Meclise gelen Gül'ü, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, askeri törenle karşıladı. Tören kıtasını selamlayan Gül, tebrikleri kabul etmek üzere Tören Salonuna geçti. Gül, kutlamaları kabul ettiği salonda, bir süre TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile sohbet etti.



Törene ilk gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salonda Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ile tokalaşırken, karşısında bulunan Bakanlar Kurulu üyelerini başıyla selamladı, Erdoğan ile tokalaşmadı.



Başbakan Erdoğan, Gül'ün kutlamaları kabul etmesini beklerken Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ile ayaküstü sohbet etti.



Salona en son Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve kuvvet komutanları geldi. Bakanlar, kuvvet komutanlarıyla ele sıkışarak kısa süre sohbet etti.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş törene katılmadı. MHP'yi Grup Başkanvekilleri Mehmet Şandır ile Oktay Vural, BDP'yi ise Grup Başkanvekili Hasip Kaplan temsil etti.

Bahçeli TBMM'deki törene katılmadı



CDevletin zirvesinin buluştuğu TBMM’deki törene MHP lideri Devlet Bahçeli katılmadı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in yerine geçerken Başbakan ve Kılıçdaroğlu’na başıyla selam vermesi dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TBMM’deki Tören Salonu’nda kutlamaları kabul etti. Törene TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, bakanlar, kuvvet komutanları, YÖK Başkanı, Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, MHP Grup başkanvekilleri Oktay Vural ve Mehmet Şandır, BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, bazı milletvekilleri ve yabancı misyon şefleri katıldı.

Vietnam ve Hırvatistan Büyükelçileri Gül'ü unuttu



Cumhurbaşkanı Gül'ün yerini almasının ardından, İstiklal Marşı okundu. Gül, daha sonra kutlamaları kabul etti. TBMM Başkanı Çiçek, Başbakan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç, Yargıtay Başkanı Nazmi Kaynak, Danıştay Başkanı Hüseyin Hüsnü Karakullukçu, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanları, TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, milletvekilleri, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, bürokratlar ile yabancı misyon şefleri, Gül'e tebriklerini iletti.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, aralarında ABD ve İsrail maslahatgüzarlarının da bulunduğu yabancı misyon şeflerinin kutlamalarını kabul ettikten sonra gazetecilerin de bayramını kutladı.



Vietnam ve Hırvatistan büyükelçilerinin Gül'ü kutlamayı unutarak önünden geçmesi, salonda gülüşmelere neden oldu. Büyükelçiler, Gül'ün uyarısı üzerine, durumu fark ederek kendisine tebriklerini sundu.



Öte yandan eski Milletvekili Mustafa Karadağ, yabancı misyon şeflerinin tebriklerini sunduğu sırada araya girerek Cumhurbaşkanı Gül'ü kutladı.



İstanbul Valisi Mutlu, Cumhuriyet'in ilanının 88. yıl dönümü dolayısıyla tebrikleri kabul etti.



İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Cumhuriyet'in ilanının 88. yıl dönümü dolayısıyla tebrikleri kabul etti.



Mutlu, valilikteki törende, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman, CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, İl Sağlık Müdürü Ali İhsan Dokucu, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, vali yardımcıları, askeri erkan, üniversite rektörleri, başkonsoloslar, kurum müdürleri ve çeşitli dinlerin temsilcileri ile diğer ilgililerin tebriklerini kabul etti.



Vali Mutlu, törenin ardından gazetecilerin bayramını da kutladı.