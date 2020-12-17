Anadolu Adliyesi’nden memurlara: Bir birimin karantinaya alınması kurallara riayet edilmediği anlamına gelir, işlem başlatırız

Anadolu Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’nın mahkemelere gönderdiği yazıda, bir kalemde vaka çıkması ve kalemin karantinaya alınması durumunda personelin hijyen ve mesafe kurallarına uymadıkları kanısına varılacağı belirtildi. Yazıyla, karantinaya alınan kalemin çalışanları hakkında idari soruşturma başlatılacağı ifade edildi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, İstanbul Anadolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı imzasıyla adliyedeki birimlere Koronavirüs'e ilişkin 14 Aralık 2020 tarihli bir resmi yazı gönderildi. Söz konusu yazıda Koronavirüs hastasıyla aynı ortamda çalışanların, aynı evde yaşayanların, Koronavirüs hastasıyla temas eden kişilerin düşük riskli olduğu ve Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı rehbere göre düşük riskliler için herhangi bir ek önlem alınmayacağı belirtildi. Bu kişilerin 10 gün boyunca hijyen kurallarına uyarak hareket etmeleri gerektiği belirtildi.

“Bir birimin tamamının Sağlık Bakanlığı’nca karantinaya alınması o birimde maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmediği anlamına gelmektedir” denilen yazıda, “Bu nedenle yazımız tarihinden sonra bir birimde tüm personelin karantinaya alınması durumunda ilgililer hakkında ‘görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirilmesinde kusurlu davranmak’ maddesi uyarınca işlem yapılacaktır” ifadeleri yer aldı. Ayrıca söz konusu yazıda pozitif vaka çıkan mahkemelere işlerin halledilmesi için personel verilmeyeceği aktarıldı.