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ANADOLU ADALET SARAYI'NDAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

 ANADOLU ADALET SARAYI'NDAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda 3 gün önce 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyey

27 Ağustos 2017 16:37

 ANADOLU ADALET SARAYI\'NDAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA
Kartal\'daki Anadolu Adalet Sarayı\'nda 3 gün önce 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.  Anadolu Adalet Sarayı\'nda görülen bir cinayet davası sonrasında taraflar arasında kavga yaşanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı. Silahlı saldırı olayının ardından gözaltında alınan 4 şüphelinin Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler  geniş güvenlik önlemleri altında Anadolu Adliyesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
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-Alınan güvenlik önlemi
-Şüphelilerin emniyetten çıkışı
-Şüphelilerin polis midibüsüne bindirilmesi
-Genel ve detaylar
 

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