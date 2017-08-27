ANADOLU ADALET SARAYI\'NDAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA

Kartal\'daki Anadolu Adalet Sarayı\'nda 3 gün önce 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Anadolu Adalet Sarayı\'nda görülen bir cinayet davası sonrasında taraflar arasında kavga yaşanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı. Silahlı saldırı olayının ardından gözaltında alınan 4 şüphelinin Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında Anadolu Adliyesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Alınan güvenlik önlemi

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Şüphelilerin polis midibüsüne bindirilmesi

-Genel ve detaylar

