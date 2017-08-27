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Anadolu Adalet Sarayı'ndaki cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi

İhsan YALÇIN/İSTANBUL,(DHA) Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda 3 gün önce 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

27 Ağustos 2017 16:43

İhsan YALÇIN/İSTANBUL,(DHA) Kartal\'daki Anadolu Adalet Sarayı\'nda 3 gün önce 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.  Anadolu Adalet Sarayı\'nda görülen bir cinayet davası sonrasında taraflar arasında kavga yaşanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı. Silahlı saldırı olayının ardından gözaltında alınan 4 şüphelinin Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler  geniş güvenlik önlemleri altında Anadolu Adliyesi\'ne sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

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