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BBC Türkçe

Anadolu Adalet Sarayı'nda polis operasyonu

İstanbul'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda Fethullah Gülen'le bağlantılı olduğu şüphesiyle çok sayıda adliye personeli gözaltına alındı. DHA, hakkında gözaltı kararı olan personel sayısının 100'e yakın olduğunu bildirdi.

22 Eylül 2016 16:47

İstanbul'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda Fethullah Gülen'le bağlantılı olduğu şüphesiyle çok sayıda adliye personeli gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı (DHA), gözaltı sayısının 100'e yakın olduğunu aktarıyor.

Anadolu Ajansı ise İstanbul'un Kartal semtindeki operasyonda kaç kişinin gözaltı sayısına dair bilgi vermese de çok sayıda personelin odalarında arama yapıldığını aktarıyor.

DHA, adliyedeki bilgisayarlarda incelemeler yapıldığını ifade ederken, "Polis ekiplerinin ellerinde gözaltı listesiyle adliyedeki tüm giriş kapılarında beklediği görüldü" diyor.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda

DHA ayrıca Manisa'da yürütülen operasyonlarda Fethullah Gülen'in 'emniyet imamları' olduğu ileri sürülen kişilerin gözaltına alındığını da aktardı.

Ajansın haberinde Manisa'daki gözaltı sayısı 16 olarak verildi.

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