Anadolu Adalet Sarayı işçileri paralarını alamamış

Anadolu Adalet Sarayı'nın yapımında çalışan işçiler, ücretlerini alamadıkları için eylem yaptı.

Yapı ve İnşaat İşçileri Derneği üyesi yaklaşık 100 işçi, “Dünyanın en büyük adalet sarayında adaletsizliğin en büyüğünü yaşıyoruz", “Köle değil işçiyiz, artık boyun eğmeyeceğiz" yazılı pankartlar açarak, “İşçiyiz haklıyız kazanacağız", şeklinde sloganlar atarak adliye önüne doğru yürüdüler.

Basın açıklamasını okuyan Düzgün Can, işe başladıkları ilk gün alacakları olmadığına dair belge imzalattırıldıklarını belirtti. Can, “Bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın denetiminde olan adalet sarayı şantiyesinde her türlü hak gaspı yaşanmıştır. Yüzlerce işçinin emeğinin karşılığını vermeyen firma, Çevre ve şehircilik Bakanlığı’ndan ihale bedeli olan hak edişlerini kuruşu kuruşuna almıştır" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ihaleye verdiği bir işte çalıştıklarını ifade eden Can, bakanlığın işçilerin alacaklarının tamamından sorumlu olması gerektiğini belirtti. Can, “Adalet sarayının temeli adaletsizlik üzerine kurulu" diye konuştu.

İşçilerin avukatı Erkan Kılıç, dava açan işçi sayısının 100'ü bülduğunu belirterek, “bu davalara göre burada çalışan işçilerin 40 bin ile 70 bin arasında değişen işçilik alacakları verilmemiştir" dedi.

Ödenmeyen maaşlarını isteyen işçi Düzgün Bozay, firma sahibi tarafından tehdit edilerek darp edildiği iddiasıyla dava açtı. Eylemden sonra yaşadığı olayı anlatan Bozay, “2011 yılında 3,5 aylık maaşımı alamadım diye muhasebeden paramı istedim. Beni tehdit ettiler, küfrettiler. İçeri götürüp istifa dilekçesi hazırlattılar, mecburen imzaladım" dedi.