Anadilde savunma Meclis'te

Hükümet, açlık grevindekilerin taleplerinden biri olan anadilde savunmayı da kapsayan tasarıyı Meclis'e gönderdi.

Anadilde savunmayı da içeren hükümet tasarısı, bakanların imzalarının tamamlanmasının ardından Meclis’e sevk edildi.

Hükümet tarafından daha önce düğmesine basılan 13 maddelik tasarı, 62. günü geride kalan ve kritk döneme girilen açlık grevlerine çözüm noktasında önemli görülüyor ancak bu hafta Meclis Genel Kurulu’na gelmesi beklenmiyor.

Gece yarısına doğru Meclis’e sevk edilen tasarı önce Adalet Komisyonu’nda görüşülecek; bir ihtimal alt komisyona da gidebilir ve daha sonra Genel Kurul’a gelecek.

Tasarı (Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı), KCK duruşmalarında krize neden olan ve 63. gününe girilen açlık grevlerinin gerekçeleri arasında olan anadilde savunmayla birlikte 13 maddeden oluşuyor.

Bunlar arasında, mahkumların iyi hal koşulları gözetilerek 3 ayda bir eşleriyle görüşme imkanına kavuşması, ağır decerede hasta olan mahkumlara, adli tıp raporuyla mahkumiyetlerine ara verme hakkı tanınması da bulunuyor.

BDP dönecek mi?

Meclis’e sunulan ve komisyonda görüşülecekolan tasarıyla birlikte, açlık grevleri nedeniyle komisyon çalışmalarına katılmama kararı alan BDP’nin, bu tavrından geri adım atıp atmayacağı merak konusu.