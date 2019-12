'Anadilde eğitim'e seçmeli ders alternatifi

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, anadilde eğitim isteklerine kesin bir dille karşı çıkarken, Meclis’te özellikle Kürt kökenli milletvekilleri bu konuda farklı görüşlerde. AKP’li Kürt milletvekilleri, BDP’lilerin aksine anadilin eğitim dili olamayacağını, seçmeli ders olarak müfredata girebileceğini savunuyor. CHP’li Mahmut Duyan da AKP’lilerin görüşüne katılıyor.





AKP Van Milletvekili İkram Dinçer: Anadilde eğitim çok fazla istismar edilen bir konu. Herkes devletin müsaade ettiği şekilde kursunu açtı zaten. İngilizce, Fransızca gibi dillerde eğitim veren okullar varken kimse çocuğunu da Kürtçe eğitim veren bir okula göndermez. Herkesin kendi dilinde eğitim görmesi tabii ki güzeldir ama bir de devletin dil birliği var. Her etnik kimliğe ait vatandaşlar kendi dilinde eğitim isterse ne yapacağız?



AKP Diyarbakır Milletvekili Kutbettin Arzu: Anadilde eğitim herkesin hakkıdır. Ancak bu hakkın kullanılması için süreç gerekir. Türkiye’de henüz böyle bir eğitimin altyapısı yok. Ancak müfredatın anadilde olması yerine, yabancı dil eğitimi gibi seçmeli olarak Kürtçe veya Arapça gibi bir dilin eğitimi verilebilir.



AKP Manisa Milletvekili İsmail Bilen: Eğer anadil eğitim dili olacaksa bu gerçekçi değil. Dünyada daha geçerli diller varken, kimse çocuğunun Kürtçe eğitim almasını istemez. Anadil ancak kültürel hak olarak kullanılabilir. Eğitim dili olamaz. Çünkü bu çocuğa da bir külfettir. Çocuğun diğer dillerde eğitim almış kişilerle uyumu zorlaşır.



AKP Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen : Afaki değil uygulanabilir talepleri gündeme getireceksek, öncelikle Kürt Dili Edibayatı anabilim dalında öğretici yetiştirecek lisans bölümlerinin açılmasına ihtiyacımız var.



AKP Şanlıurfa Milletvekili Ramazan Başak: Ben Türkçeyi ilkokulda öğrendim. İnsanlar anadillerini özgürce konuşmalı. Bu gerçek ülkemizde yeni yeni kabulleniliyor. Ancak her ülkenin bir resmi dili var. O nedenle anadil seçmeli ders olarak okutulabilir. Ayrıca üniversitelerde enstitüler de açtık. Ama anadil eğitim dili olarak da kullanılırsa ülkenin bütünlüğünü zedeler. Anadil seçmeli olmalı. Zaten bölgemizde de anadilin eğitim dili olmasını isteyen çok fazla insan yok.





Kılıçdaroğlu karşı çıktı



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: “Anadilde öğrenim konusunda her türlü destek verilebilir. Ama anadilde eğitim derseniz toplum ayrıştır.



CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç: Türkiye’de bir tek Kürtçe anadil yok ki. Eğer anadilde eğitim yapılacaksa bütün dillere vermek lazım. .



CHP MYK Üyesi Mahmut Duyan: Anadil eğitimi başka, anadilde eğitim başkadır. Anadilde eğitim olduğu zaman, resmi dil oluyor, Kürtçe de resmi dile giriyor. Anadil eğitimi yapılsın. Anadil için şimdi dershaneler var, Kürtçe yasak bir dil değil ki. Okullarda seçmeli ders olabilir.