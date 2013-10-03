'Anadilde eğitim ülkeyi böler, bir tek Kürdün anası yok ki...'

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Burhan Kuzu, Anadilde eğitimin Türkiye'yi böleceğini öne sürerek, "Bir tek Kürdün anası yok ki, 18 tane etnik grup anasını alıp gelirse ne yapacağız?" açıklamasında bulundu.

TRT Türk’de yayınlanan “Görüş Farkı” programına katılan Burhan Kuzu “Bana sorarsan Anadilde eğitim doğru olmaz.Anadilde eğitim ülkeyi de huzuru da bozar. Bölünmek iyi bir şeyse bölünelim! Bu ülkede 18 etnik grubun olduğu varsayılır.Bu coğrafyada bu kadar ders kitabı basılacak, bu kadar hoca derslere girecek ve bu memlekette huzur bulacaksınız? Bütün okullarda Kürtçe eğitimi zorunlu yap bakalım. Üniversite kur, sonu nereye gidecek?” diye sordu.

Kuzu, AKP'de kendisinden farklı düşünen isimler olduğunu da söyledi. Anadilde eğitime ABD ve Belçika örneklerini veren Kuzu, “ABD’de 72 millet 51 eyalet var. Hepsinde İngilizce eğitim yapılır. Bir tek eyalette İspanyolca eğitim yapıldı; baktı işler kötüye gidiyor kapattılar. Bunun en kötü örneği Belçika. Bir yerde yangın çıkıyor.Bu tarafta itfaiye yok,öbür taraftan istiyorlar. Adam isterken kendi dilini kullanıyor.Diyarbakır’da olan birinin Kürtçe istediğini düşünün. Bu adam kendi dilini konuşuyor ve anlamazlığa vuruyor. İtfaiye yavaş yavaş hazırlanıyor, 10-15 insan cayır cayır yandı. Adamın inadına bakın. Dolayısıyla bu noktaya getirildi sonunda…”

Bir tek Kürd'ün anası yok ki...

AKP sözcülerinin sıkça dile getirdiği “Ana dil ana sütü gibi helal” sözüne göndermede bulunan Kuzu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir tek Kürdün anası yok ki, 18 tane etnik grup anasını alıp gelirse ne yapacağız? Ben de anamı getirdim ben de dilimi istiyorum derse ne yapacağız? Bunları iyi düşünmek gerek. Sonra diyorlar ki, biz bölünmek istemiyoruz böyle bir niyet yok. Yahu yok da, sonu oraya gider. Niyetimiz buysa bunu oturup Kürdü, Lazı, Çerkezi hep beraber konuşalım. Burada doğması muhtemel sorunları dile getirmem en büyük hakkım.”