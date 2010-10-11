'Anadilde eğitim eşitsizliği ortadan kaldırır'

T24 - Türkiye 2010-2011 eğitim öğretim yılına anadilde eğitim tartışmaları ile başladı. Bazı kentlerde ilköğretim okullarında veliler öğrencileri okulların açıldığı ilk hafta çocuklarını okula göndermedi. Peki anadilde eğitim talebi karşılık bulabilir mi?





CNN TÜRK muhabiri Murat Utku ve kameraman Bülent Erkahyalar Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde öğretmen, öğrenci, velilere mikrofon uzattı, eğitim ile ilgili sorunlara mercek tuttu.



Türkiye 2010-2011 eğitim öğretim yılına anadilde eğitim tartışmaları ile başladı. Bazı kentlerde ilköğretim okullarında veliler öğrencileri okulların açıldığı ilk hafta çocuklarını okula göndermedi. Peki anadilde eğitim talebi karşılık bulabilir mi?

Burası Van'ın Erciş ilçesinde bir köy okulu... Yeni eğitim öğretim sezonunda öğrenciler okula yavaş yavaş alışmaya başlıyor.

6'ncı sınıfa gelen çocuklar artık gelecek hayali kuruyor. 1'inci sınıflar ise henüz sorulara yanıt vermekte zorlanıyor.

Bu eğitim öğretim yılı "anadilde eğitim" tartışmaları ile başladı.

Tüzüğündeki anadilde eğitim hakkı ile ilgili maddeden dolayı bir ara kapatılması gündeme gelen KESK'e bağlı Eğitim Sen'in Van şubesinin yöneticileri kendi penceresinden konuyu şöyle özetliyor.

Eğitim Sen Van Şube Başkanı Lezgir Botan: Kültürü oluşturan dildir. Dil olmazsa kültür olmaz.

Eğitim Sen Van Şube Sekreteri Selami Özyaşar: Türkçe konuşmayı bilen bir çocuk ile bilmeyen bir çocuk arasında eğitim eşitliğinden söz etmek mümkün değil.

Memur-Sen'e bağlı Eğitim Bir Sen ise sorunun anayasa değişikliği ile çözülebileceğini söylüyor.

Eğitim Bir Sen yetkilileri, "Türkiye'nin dili Türkçe'dir ifadesi, "resmi dili Türkçe'dir" olarak değiştirilmeli. yoksa okullarda Kürtçe'yi öğretemezsiniz" diyor.

Öğrenci velileri de konuyu kendi anılarından yola çıkarak anlatıyor.

Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği (ÖVDER) Başkanı Fatin rifat Aras: Benim annem Arap babam Kürt. Okula gidiyorsun karşına Türkçe çıkıyor. Bu yabancılaşmaya neden oluyor.

Öğretmenleri de aynı köyden. Onlar da eğitimde başlangıç aşamasının sıkıntılı geçtiği konusunda hemfikir. Öğretmenler, "Anadilleri Kürtçe olduğu için birler ve ikilerde sıkıntı yaşıyoruz" diyor.



