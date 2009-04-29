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Dünya

Anadan doğma gezen Almanlara ceza

İsviçrelilerin, Alman nüdist turistlere karşı isyanı sonuç verdi. Çıplak Almanlara ceza geliyor.

29 Nisan 2009 03:00

İsviçrelilerin, Alman nüdist turistlere karşı isyanı sonuç verdi. Çıplak Almanlara ceza geliyor.

Dağ yollarında, köylerde sırt çantalarıyla ama anadan üryan gezen, kendilerine 'nüdist' diyen Almanlara artık ceza kesilecek.

İsviçre Alpleri'ni özellikle ilkbaharda tercih eden Alman nüdist turist grupları, İsviçrelileri çileden çıkarmıştı. Özellikle İsviçre Alpleri'ni anadan üryan gezmeyi adet haline getiren Alman nüdistlere karşı birçok İsviçre kasabası her ilkbaharda olduğu gibi yeniden önlem almaya başladı. Ama bu kez yaptırım da uygulanacak.

Appenzell kasabasının belediyesi birçok kamu alanına 'Buraya nü girmek yasak' tabelaları asarken, ülke genelinde birçok yerde, polise şikayet olmadan da 'nü' dolaşanlara para cezası kesme yetkisi verildi. Cezalar 200 İsviçre Frangı (yaklaşık 280 TL) olarak belirlendi.

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