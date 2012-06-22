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Dünya

ANA yürekleri ağza getirdi

Japon yetkililer, 193 yolcu ve mürettebatın bulunduğu yolcu uçağının iniş sırasında kötü hava koşulları nedeniyle türbülansa girdiğini açıkladı

22 Haziran 2012 15:21

Japonya'da iniş sırasında türbülansa giren Boeing 767 tipi yolcu uçağı, 193 yolcu ve mürettebata korkulu anlar yaşattı. Sert iniş sonrası uçağın gövdesinde hasar meydana geldi.
 
Japonya'nın başkenti Tokyo'da Narita Havalimanı'na iniş yapan All Nippon Airways (ANA) havayolu şirketinin Boeing 767 tipi yolcu uçağı, Japonya'nın başkenti Tokyo'da Narita Havalimanı'na iniş yaptığı sırada yürekleri ağza getirdi.

Japon yetkililer, 193 yolcu ve mürettebatın bulunduğu yolcu uçağının iniş sırasında kötü hava koşulları nedeniyle türbülansa girdiğini açıkladı.

Çin'in başkenti Pekin'den kalkan yolcu uçağı Japonya'da Narita Havalimanı'na iniş yaptığı sırada türbülansa girerek savruldu. Etrafı toz ve dumanla kaplanan uçakta, yaralanan olmadı ancak uçağın gövdesinde hasar meydana geldi.

Video paylaşım sitesi YouTube'da yayınlanan videoyu dün 97 bin kişi izledi. Japonya'nın orta ölçekli havayolu şirketlerinden olan All Nippon Airways (ANA) yılda 3.7 milyon yolcu taşıyor.

232 uçaklı filosuyla 77 kente uçan şirket geçtiğimiz yıl 17 milyar dolar ciro gerçekleştirdi.

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