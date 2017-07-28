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'Ana' lakaplı 51 yaşındaki uyuşturucu satıcısı yakalandı

Evinde ruhsatsız tabanca ve 57 mermi bulundu

28 Temmuz 2017 18:10

Eskişehir'de uyuşturucu madde satıcıları arasında 'ana' olarak bilinen 51 yaşındaki Aysel U., polis tarafından yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Zafer Mahallesi Ünallar Sokak'ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen Aysel U.'nun evine operasyon düzenlendi. Geçen 18 Temmuz'dan bu yana hakkında arama kararı bulunan ve evinde gözaltına alınan Aysel U. ile birlikte ruhsatsız tabanca ve 57 mermi de ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Aysel U. 'uyuşturucu madde satmak ve ruhsatsız tabanca bulundurmak' suçlarından bugün adliyeye sevk edildi. Kiloları nedeniyle yürüme zorluğu çeken Aysal U., adliyeye tekerlekli sandalye ile getirildi. 

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