'Ana hedefimiz kendi nükleer santralimizi kurmak'

T24 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye’nin ana hedefinin kendi nükleer santralını kurmak olduğunu açıkladı. Yıldız, “Türkiye bunun imal edilebilirliğini gösterecektir. Sonra da insan kaynaklarıyla birlikte yerli santral olmasına gayret göstereceğiz” dedi.



Yıldız, “Türkiye’nin enerji konusunda tökezlemesini isteyenler var. Bu tuzağa düşmeyiz” mesajı verdi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Türkiye’nin ana hedefinin kendi nükleer santralını kurmak olduğunu açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Türkiye bunun imal edilebilirliğini gösterecektir. Sonra da insan kaynaklarıyla birlikte yerli santral olmasına gayret göstereceğiz” dedi. Japonya seyahatinde enerji gündemini değerlendiren Yıldız, “Türkiye’nin ana hedefi yerli nükleer santral kurmak. Türkiye bunun imal edilebilirliğini gösterecektir. Sonra da insan kaynaklarıyla birlikte yerli santral olmasına gayret göstereceğiz. Bu ileriye dönük bir hedef. Biz yerli kaynaklardan yaptığımız kadar nükleer santralı imal edeceğiz. Bu sayede sanayi de lig atlayacak” diye konuştu.







Görüşmeler başladı



Nükleer santral işine sadece bir elektrik enerjisi üretim tesisi olarak bakılmaması gerektiğinin altını çizen Bakan Yıldız, “Akkuyu’dan 20 milyar dolar, Sinop’tan 20 milyar dolar para girecek. Nükleer yatırımları sanayimizin ana lokomotifi olacak. Şimdiden nükleerle ilgili yatırımlar için işadamları ile görüşmeye başladık” dedi.





Çernobil’de güvenlik yoktu



Nükleer santrala harcanan paranın yarısının güvenliğe ayrıldığını belirten Yıldız, şöyle konuştu: “Güvenlik sisteminin bu kadar geliştiği teknolojilerde bu tür kazalar olmaz. Çernobiller olmaz. Çernobil güvenliği olmayan bir santraldir. Bu konuda endişeleri yersiz buluyorum.”



Türkiye’nin büyüyen bir ülke olduğunu anlatan Yıldız, şu değerlendirmeyi yaptı: “Enerji sektörü bu büyümeyi yakalamak zorunda. Büyümeyi bırakalım bende oturup çay kahve içeyim. Ama yok böyle bir şey. Enerji sektöründe bazı eleştriler samimiyetsiz. Nereye yatırım yapmaya kalkışsak, her enerji yatırımının yeri badem gözlü oluyor. Dünyanın en fazla turist çeken şehri Paris’tir. 55 milyon yıllık turist sayısı. Bizim turist sayımız bunun yarısı. hemen Paris’in yanı başındaki nükleer santralı Fransa’daki turistler için tehdit olarak görmüyorsun ama Türkiye’de görüyorsun. Bu dış kaynaklı sanal bir maniadır. Biz buna takılmayız. Fransa’nın enerji ihtiyacının yüzde 87 nükleerden karşılanıyor. Türkiye’nin enerji konusunda tökezlemesini isteyenler var. Biz bu oyuna gelmeyiz, tuzağa düşmeyiz.”





Japonya’da 3 büyük şirket var



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Japonya ziyaretinde Japonya’nın büyük medya kuruluşlarıyla da görüştü. Türkiye’nin nükleer santral konusunda Japonya’nın Toshiba şirketiyle temas halinde olduğunun hatırlatılması üzerine Yıldız, Japonya’da nükleer santral yapan 3 büyük firma olduğunu, Toshiba’nın yanında Hitachi ve Mitsubishi gibi firmaların da bulunduğunu ifade etti. Yıldız, “Bu güçlü firmalarla Türkiye’de nükleer güç santralı yapabileceğine inanıyoruz” dedi. Yıldız, tarafların birbirine ne vereceğini bildiğini belirterek, projenin “ana omurgası ve çizgisinin” 3 ay da oluşması gerektiğini söyledi. Hazine garantisi, risklerin paylaşımı, finans durumu, satın alma garantisi gibi konuların bulunduğu bir ana çerçevede buluşmak gerektiğini belirten Yıldız, maliyetin daha sonra açıklığa kavuşacağını aktardı.



Yunanistan’dan 190 milyon dolar gaz alacağımız var



BOTAŞ’ın Yunanistan’dan 190 milyon dolarlık alacağı bulunduğunu vurgulayan Taner Yıldız, “Bu borcumuzun tahsilinde tolerans gösteriyoruz. Ben ilkokulda düşman olarak gördüğüm Yunanistan’a bugün nasıl yardımcı olabilirim diye düşünüyorum. Türkiye artık bu noktada. Geçmişte ne kadar küçük düşünmüşüz” dedi.





Japon basını: Nükleer santral ihalesinde rekabeti yakaladık



Japonya’nın büyük gazetelerinden Sankei Shimbun gazetesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın Japonya’ya yaptığı ziyareti “Japonya nükleer santral ihalesinde ticari rekabeti yakaladı” şeklinde yorumladı. Habere göre, Japonya’nın, nükleer santral yapımı müzakerelerine başlanması ve ihale kapanış koşullarının birbirine yaklaştırılması konusunda bu hafta içinde Türkiye ile mutabakat zaptı imzalayacağı açıklandı. Türkiye’nin, Güney Kore ile sürdürdüğü nükleer santral müzakerelerinin kasım ayında durdurulmasıyla Japonya’nın ihaleyi kazanma ihtimalinin güçlendiği kaydedilen yorumda, geçen yıldan bu yada güney Kore ve Rusya’ya karşı nükleer santral ihalelerini kaybeden Japonya’nın geçen ekim ayı sonunda Vietnam’da nükleer santral projesi üstlenmeyi başardığı vurgulandı. Haberde, müzakerelerin durma nedeni olarak, Türkiye’nin 1 trilyon 700 milyar yenlik krediyi düşük faizle temin etmeyi istediği aynı zamanda bir yetkilinin ifadelerine dayandırılarak, “Nükleer santralı devlet öncülüğünde ihraç etmeye çalışan Güney Kore’nin bu ölçekte bir krediyi düşük faizle temin edecek gücünün olmaması” gösterildi.



Türkiye’nin de Japonya gibi deprem kuşağında olduğu belirtilen haberde, Türkiye’nin Japonya ile masaya oturmasının nedenlerinden biri olarak da Japonya’daki nükleer santralların depreme dayanıklı olduğu, bu nedenle müzakerelere başlandığı yorumu yapıldı.



