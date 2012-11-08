Ana dilde savunmaya izin veren tasarı imzaya açıldı

Mahkemelerde ana dilde savunmaya izin veren yasa tasarısı Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı.



Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin Hatay'a 40 derslikli imam hatip lisesi ve 300 kişilik öğrenci yurdu inşası projesi protokol törenine katıldı. TOBB İkiz Kuleler'de yapılan tören öncesi konuşan Ergin, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ergin, mahkemelerde ana dilde savunmaya izin veren yasa tasarısının Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını açıkladı. Herkesin süreçle ilgili elinden gelen katkıyı vermeye devam etmesini isteyen Ergin, Başbakan yurt dışından geldiğinde tasarının Meclis'e sevk edileceğini ifade etti.