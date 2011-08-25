'Ana dil' Meclis'e girdi!

T24 - Milletvekilleri için hazırlanacak olan Meclis albümünde vekillerin ana dilleri de yazılacak...



TBMM Genel Sekreteri Sadettin Kalkan, milletvekili albümünün hazırlandığını ve Ekim ayında yayınlanacağını belirterek, "Albümde milletvekillerinin ana dillerine ilişkin bilgiler de yer alacak" dedi.



Kalkan, 1 Ekimde başlayacak yeni yasama yılına ilişkin yaptıkları çalışmalar hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Mecliste yapılan hazırlıkların son aşamaya geldiğini ifade eden Kalkan, Meclisin baştan aşağı temizlendiğini, bahçede peyzaj çalışması yapıldığını, yeni gelen milletvekillerine bilgisayar ve telefonlar dağıtıldığını söyledi.



Erkek ve kadın milletvekilleri için kuaför salonu sayısının artırıldığını dile getiren Kalkan, milletvekillerinin basın toplantısı yaptığı salondaki düzenlemenin de sürdüğünü ifade etti.





TBMM ALBÜMÜ



TBMM’nin yeni albümüne ilişkin de bilgi veren Kalkan, şunları söyledi:



"Şu an Ekim ayında yayınlayacağımız yeni TBMM albümünü hazırlıyoruz. Eksiksiz ve daha detaylı olacak. Eskiden milletvekillerinin ana dillerine ilişkin albümde bilgiler yer almıyordu. Şimdi milletvekili Kürtçe, Zazaca, Lazca, Gürcüce gibi hangi dili biliyorsa bunları bize bildirdi. Anadili konusunda bilgi verenleri albümde kullanacağız. Bu konuda talepte bulunanlar var."





MİLLETVEKİLİNE ÖZEL ALAN



Kalkan, milletvekillerine ayrılan alanlara ilişkin yapılan çalışmalar hakkında da bilgi vererek, "Yeni dönemde milletvekillerine ayrılmış alanda personel ve ziyaretçilerin alınmamasına yönelik bir irade var. Mümkün olduğu kadar bu alanlara hem ziyaretçilerin hem de personelin girmemesine özen gösterilecek" diye konuştu.



TBMM Genel Kurul Salonuna ilişkin de bilgiler veren Kalkan, "Genel Kuruldaki elektronik sistemin yenilenmesi için bir çalışma başlattık. Bu çalışma 2012 yılında hayata geçecek. Yapılacak değişiklikle milletvekilleri sisteme daha

rahat girmeleri sağlanacak" dedi.





TELEFON DİNLEMELERİ



Muhalefet milletvekillerinin Mecliste telefonlarının dinlenildiğine yönelik iddialarına ilişkin de şunları ifade etti:



"Dinlenme diye bir şey olduğunu ben zannetmiyorum. Kim neden milletvekilini dinlesin. Ben bilmiyorum. Mecliste telefon dinleme diye bir şey söz konusu değil. Böyle bir şey olmaz. Kimsenin böyle bir şeyi düşünmemesi de gerekir. Herkes rahat olsun. Böyle bir şey yapmak isteyen olursa ilk önce ben karşı çıkarım. Bir şekilde de onu cezalandırırım. Telefon insanın özeline girer,

nasıl dinlenir? Bu tür şüphelerden kurtulmak lazım. Bizatihi bunu yapmak isteyen biri çıkarsa en şiddetli ben cezalandırırım. Ama yok, herkes müsterih olsun."





MECLİSE YENİ PERSONEL ALINACAK MI?



Sadettin Kalkan, personel alımlarının sınavla yapılacağına ilişkin bir hazırlık olup olmadığı sorusunu da yanıtladı. Kalkan, "Personeli sınavla almayı düşünüyoruz.Zaten uzmanlar da sınavla alınıyor" dedi.



Meclisin personel ihtiyacının olup olmadığının sorulması üzerine "de "Meclisin şu an personele ihtiyacı yok" dedi.





