Ana Brnabiç Sırbistan'ın ilk eşcinsel Başbakanı oldu

Devlet Başkanı Aleksander Vuçiç tarafından başbakanlık görevine atanan Ana Brnabiç, göreve başlamak için gerekli parlamento onayını aldı.

Ana Brnabiç ve kabinesine, 250 sandalyeli Sırbistan Parlamentosu’nda perşembe günü yapılan oylamada 157 milletvekili destek verdi.

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksander Vuçiç, kendisinin ardından başbakanlık görevine yaklaşık iki hafta önce Kamu Yönetiminden Sorumlu Bakan Ana Brnabiç'i atamıştı.

Nisan ayında Devlet Başkanı seçilen Vuçiç'in hala genel başkanı olduğu Sırp İlerleme Partisi (SNS), müttefikleri ile birlikte parlamentoda çoğunluğa sahip olduğu için Brnabiç'in başbakanlığının parlamentoda onaylanmasına kesin gözü ile bakılıyordu.

Hiçbir siyasi partiye üye olmayan bağımsız politikacı Brnabiç böylece Sırbistan'ın ilk kadın ve açık eşcinsel başbakanı oldu.

Vuçiç'ten AB'ye mesaj

Sırbistan’ın Rusya ile giderek daha yakın ilişkiler kurmasının AB’de endişe yarattığı bir dönemde Devlet Başkanı Vuçiç'in AB yanlısı Brnabiç'i başbakan olarak ataması, onun üyesi olmayı umduğu AB'ye vermek istediği olumlu bir mesaj olarak görülüyor.

Ayrıca temsili bir görevi yürüten Devlet Başkanı Vuçiç'in böylece hükümet üzerindeki nüfuzunu devam ettirmeyi amaçladığı tahmin ediliyor. Zira Brnabiç’in kabinesi, Vuçiç’inkinden çok büyük farklılıklar göstermiyor. Buna Savunma Bakanı Aleksandar Vulin gibi Rusya yanlısı olduğunu yeni açıklayan birkaç bakan da dâhil.

41 yaşındaki pazarlama ve yatırım uzmanı Brnabiç, Ağustos ayında, o dönem başbakan olan Vuçiç tarafından Kamu Yönetiminden Sorumlu Bakan olarak atanarak siyasete girmiş ve eşcinselliğini gizlemeyen ilk hükümet temsilcisi olmuştu.

Nüfusu 7 milyonu bulan halkın neredeyse yüzde 80'ini Ortodoks Hristiyanlar oluşturuyor. Kilisenin toplumda büyük bir ağırlığı bulunan muhafazakâr Balkan ülkesinde eşcinsellik hala büyük bir tabu olarak görülüyor.

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AFP, BD/GA