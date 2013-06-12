Gezi Parkı, medyayı sarsıyor...

Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da, Gezi Parkı eylemlerinden dolayı Halk TV, Ulusal Kanal, Cem TV ve EM TV'ye “şiddete özendirme” gerekçesiyle ceza verdi.

Taksim Gezi Parkı’ndan başlayan ve tüm Türkiye’ye yayılan protestolar konusunda yaptıkları yayınlar için eleştirilen birçok televizyon kanalında dikkat çekici gelişmeler yaşandı.

Nevşin Mengü'nün Ana Haber saati 17.00'ye çekildiğini duyurması, normalde o saatte başlayan 360 Derece programının yayından kalktığı tartışmalarına yol açtı.

Eylemler sırasında penguen belgeseli yayınlayan ve ilerleyen günlerde de Rıdvan Akar'ın Gezi Parkı eylemleriyle ilgili belgeselini planlanan gün ve saatte yayınlanmayan kanalda yaşanan bu son gelişme de "Acaba Payzın özellikle mi izne gönderildi" sorusunu gündeme taşıdı. Payzın olayların başlangıcından beri programlarını Gezi Parkı'na ayırmıştı.

RTÜK’ten 4 kanala ceza

Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Gezi Parkı eylemlerini ilk gününden itibaren yayınlayan Halk TV, Ulusal Kanal, Cem TV ve EM TV'ye “şiddeti özendirme” gerekçesiyle para cezası verdi.

RTÜK’ten yapılan açıklamada, “Yayın hizmetleri ilkesine aykırı olarak, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar yapması nedeniyle para cezası verilmesine karar verildi” denildi.

NTV yayınları kesmek zorunda kaldı

Gezi Parkı direnişinin ilk gününden bu yana “habercilik yapmamakla” eleştirilen NTV’de, kanalın genel müdürü Cem Aydın “Eleştiriler haklı” diyerek özür dilemişti. Ancak polisin Taksim Meydanı’na dün yaptığı (11 Haziran 2013) müdahale sırasında canlı bağlantıyla gelişmeleri aktaran NTV muhabirinin “İşte o kişi molotof atıyor, polis müdahalesi yok” sözleri üzerine, alandakilerin, “yalan söyleme” diye bağırmasıyla canlı bağlantı kesildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında, Dolmabahçe Camisi’ne ayakkabıyla girildiği iddiaları için caminin müezzinin verdiği yanıttan söz ettiği sırada ise, NTV’nin canlı yayını kesmesi dikkat çekti.

Oğuz Haksever’den konuklara ‘tepki’

NTV'de Taksim Gezi Parkı ile ilgili gelişmeleri konukları ile tartışan Oğuz Haksever, canlı yayın konuğu İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fatmagül Berktay'ın sözlerine tepki gösterdi.

Berktay'ın, Taksim Meydanı olaylarıyla ilgili olarak televizyonların gerçekleri göstermediğini ifade etmesi ve polisin Gezi Parkı'na girdiğini söylemesi üzerine Oğuz Haksever araya girerek, “Polis Gezi Parkı'na girmedi, orada ateş var ve birileri de o ateşi besliyor” dedi.

Berktay'ın, “Birçok kanal doğruyu söylemiyor diye, Gezi Parkı için CNN International’ı seyrediyoruz” sözü üzerine Haksever, “CNN International çok doğru söyler, Amerikan savaşında olduğu gibi değil mi” diye tepki gösterdi.

Haksever’in daha sonra “Biraz da bu ortalığı yakanlara bir şeyler söylemek geriyor” demesi üzerine program konukları araya girdi.

Gülse Birsel’e Kanal D’den ret

Yalan Dünya dizisinin senaristi ve oyuncusu, Gülse Birsel'in bir bölümünde yaşanan olayları ve eylemleri işlemek istediği, fakat dizinin yayınlandığı Kanal D yönetiminin olumsuz yanıt aldığı iddia edildi.

Bu konuyu eleştiren tiyatrocu Şebnem Sönmez'in Twitter'da paylaştığı bir iddiaya göre, Birsel Gezi Parkı eylemlerini konu alan bir senaryo hazırladı, ancak kanalın senaryoyu görünce olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

Gezi eylemlerine destek verdiği için, dizinin yeni bölümünün ekrana gelmediği öğrenildi.