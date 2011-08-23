-Amy'nin vücudunda uyuşturucu yok LONDRA (A.A) - 23.08.2011 - İngiltere'nin başkenti Londra'da geçen ay hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'un vücudunda uyuşturucu maddeye rastlanmadığı açıklandı. Winehouse'un ailesi, toksikoloji raporuna göre, kızlarının vücudunda uyuşturucu maddeye rastlanmadığını, alkol bulunduğunu, ancak alkolün ölümüne neden olup olmadığının henüz belirlenmediğini bildirdi. Winehouse ailesi adına açıklama yapan Chris Goodman, "Yetkililer tarafından Winehouse ailesine verilen toksikoloji testi sonuçlarında, Amy'nin vücudunda uyuşturucu madde bulunmadığı bildirildi" dedi. 27 yaşındaki Amy Winehouse, 23 Temmuz'da Londra'nın kuzeyinde Camden semtindeki evinde ölü bulunmuştu.