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Dünya

AMY'NİN ÖLÜMÜNÜ İSTİSMAR ETTİLER ANKARA (A.A)

10 Ağustos 2011 15:17

-AMY'NİN ÖLÜMÜNÜ İSTİSMAR ETTİLER ANKARA (A.A) - 10.08.2011 - Brezilyalı uyuşturucu satıcılarının, satışlarını artırmak için kokain torbalarının üzerine kısa bir süre önce ölen Amy Winehouse'ın fotoğraflarını koydukları belirtildi. Brezilya polisinin verdiği bilgiye göre, şeffaf naylon torbalara, ünlü şarkıcının üzerinde "Amy House" yazılı fotoğrafları iliştiriliyor. Winehouse'ın fotoğraflarının iliştirildiği kokain paketleri, polisin Manginhos gecekondu bölgesine yaptığı baskında bulundu. Baskını yürüten polis yetkilisi Glaucio Moreira, "Medyada Winehouse'ın uyuşturucu kullanıcısı olduğu yönünde çok fazla haber çıktığı için, satıcılar pazarlamada bundan faydalanmak istemişler" dedi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen 27 yaşındaki Amy Winehouse, 23 Temmuz'da evinde ölü bulunmuştu.

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