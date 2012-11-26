Amy Winehouse'un hayatını anlatan filme babası itiraz etti

Amy Winehouse'un hayatını anlatan oyun, şarkıcının babasının itirazlarına takıldı.

Genç yaşta hayata veda eden İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'ın babası, kızına ait müzik ve resimlerin Danimarka'da sahneye konulması planlanan bir oyunda kullanılmasına karşı çıktı.

Danimarka'daki telif hakları ajansı Koda, Amy Winehouse'un babası Mitch Winehouse'un, hiçbir neden göstermeksizin, ''Amy'' adlı oyunda kızına ait müzik, fotoğraf ve eşyanın kullanılmasına izin vermediğini bildirdi.

Danimarkalı 11 oyun yazarının kaleme aldığı ve Amy Winehouse'un hayatını anlatan oyunun röportajlardan, konser kayıtlarından, Winehouse'un mektuplarından ve gazete yazılarından bölümler içerdiği belirtiliyor.

Mitch Winehouse'un itirazları üzerinde sahneye konulmasından vazgeçilen oyunun 30 Ocak 2013'te Kopenhag'da seyirciyle buluşması planlanıyordu.

Grammy ödüllü Amy Winehouse, geçen yıl henüz 27 yaşındayken alkol zehirlenmesi sonucu hayata veda etmişti.