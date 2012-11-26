T24 LogoT24 Logo
Dünya

Amy Winehouse'un hayatını anlatan filme babası itiraz etti

Amy Winehouse'un babası telife itiraz gerekçesi olarak hiçbir neden sunmadı

26 Kasım 2012 23:47

Amy Winehouse'un hayatını anlatan oyun, şarkıcının babasının itirazlarına takıldı.

Genç yaşta hayata veda eden İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'ın babası, kızına ait müzik ve resimlerin Danimarka'da sahneye konulması planlanan bir oyunda kullanılmasına karşı çıktı.

Danimarka'daki telif hakları ajansı Koda, Amy Winehouse'un babası Mitch Winehouse'un, hiçbir neden göstermeksizin, ''Amy'' adlı oyunda kızına ait müzik, fotoğraf ve eşyanın kullanılmasına izin vermediğini bildirdi.

Danimarkalı 11 oyun yazarının kaleme aldığı ve Amy Winehouse'un hayatını anlatan oyunun röportajlardan, konser kayıtlarından, Winehouse'un mektuplarından ve gazete yazılarından bölümler içerdiği belirtiliyor.

Mitch Winehouse'un itirazları üzerinde sahneye konulmasından vazgeçilen oyunun 30 Ocak 2013'te Kopenhag'da seyirciyle buluşması planlanıyordu.

Grammy ödüllü Amy Winehouse, geçen yıl henüz 27 yaşındayken alkol zehirlenmesi sonucu hayata veda etmişti.

 

ETİKETLER

Amy Winehousefilmbabaitiraz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24