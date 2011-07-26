-AMY WINEHOUSE'UN CENAZE TÖRENİ YARIN LONDRA (A.A) - 25.07.2011 - İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'un cenaze töreni, ailesi ve yakın arkadaşlarının katılımıyla yarın yapılacak. Winehouse ailesinin sözcüsü, cenaze töreninin halka açık olmayacağını, saati ve yerinin duyurulmayacağını bildirdi. Yahudi bir ailenin kızı olan Amy Winehouse'un cenaze töreninin dini geleneklere göre ölümünden kısa süre sonra yapılması gerekiyor. Geçen hafta sonu Londra'nın kuzeyinde Camden semtindeki evinde ölü bulunan 27 yaşındaki Amy Winehouse'a bugün otopsi yapılmıştı. Otopsi sonucunun toksikoloji testleri nedeniyle birkaç hafta içinde belli olması beklenirken, ünlü şarkıcının aşırı dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle öldüğü iddia ediliyor.