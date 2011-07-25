-AMY WINEHOUSE'A OTOPSİ YAPILDI LONDRA (A.A) - 25.07.2011 - Hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'a bugün otopsi yapılırken, sonucun daha sonra açıklanması bekleniyor. İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyinde Camden semtindeki evinde geçen haftasonu ölü bulunan Winehouse'un ölüm nedeni açıklanacak otopsi raporuyla belli olacak. Polis şarkıcının ölümünün "şüpheli" olmadığını açıklasa da, ekim ayında bir soruşturma başlatılması öngörülüyor. İngiliz basını, 27 yaşındaki şarkıcının aşırı dozda uyuşturucu kullanımından ölmüş olabileceği tahmininde bulunuyor. Bu arada, sanatçının babası Mitch Winehouse, kızının Camden'deki evinin önünde bekleyen çok sayıda hayranının yanına giderek, "kızının ölümüne ilişkin neler hissettiğini ifade edecek söz bulamadığını" söyledi. Mitch Winehouse ayrıca, Amy'nin tüm hayatını ailesi ve arkadaşlarına adadığını kaydetti. Şarkıcının annesi ve erkek kardeşi de evin önünde, hayranlarının bıraktığı çiçeklere, kartlara ve fotoğraflara baktı. Amy Winehouse'un ailesi yaptığı açıklamada, "Aramızdan ayrılarak, hayatımızda doldurulmayacak çok büyük bir boşluk bıraktı" ifadesine yer verdi. Otopsinin ardından Grammy ödüllü dünyaca ünlü sanatçının cenaze töreninin yapılması bekleniyor. Öte yandan sanatçının uluslararası üne kavuştuğu 2006 tarihli "Back to Black" albümü, ölümünün ardından İngiliz müzik listelerindeki sıralamada yerini aldı. Times gazetesi ise bugünkü sayısında, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle tedavi gördüğü bilinen şarkıcının tam iyileşmeden Avrupa turnesine çıkmasına karar veren menajerlik firmasına yönelik eleştirilerin arttığına dikkati çekti. Gazete, Winehouse'un albüm şirketinin menajerleri uyardığını ancak şarkıcının yine de Avrupa turnesine çıktığını yazdı. Amy Winehouse geçen ay İstanbul'u da kapsayan Avrupa turnesini, Sırbistan'daki performansının ardından iptal etmişti.