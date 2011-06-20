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Dünya

AMY WINEHOUSE HAVLU ATTI LONDRA (A.A)

20 Haziran 2011 00:27

-AMY WINEHOUSE HAVLU ATTI LONDRA (A.A) - 19.06.2011 - Ünlü İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'un, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta dün akşam verdiği açık hava konseri sırasında yuhalanması üzerine Avrupa turnesini iptal etme kararı aldığı bildirildi  Winehouse'un sözcüsü, ünlü şarkıcının, Sırbistan'da yaşadığı olay nedeniyle yarın İstanbul, çarşamba günü de Atina'da vereceği konserleri iptal edeceğini açıkladı. Sözcü, Winehouse'un, onu görmeyi bekleyen hayranlarından özür dileyeceğini, ancak "bunun yapılması gereken doğru şey olduğunu hissettiğini" söyledi. Amy Winehouse'un, turnenin organizatörleriyle "performansını en iyi şekilde gösteremeyeceği" konusunda hemfikir olmayı amaçladığı bundan sonra da ülkesine döneceği belirtildi.  ''Kalemeydan'' olarak bilinen Belgrad Kalesi'nde, alkollü şekilde sahne aldığı ifade edilen Winehouse, dün akşam 90 dakikalık konserinde şarkıları bölük pörçük söyledi. İki kez ayağı takılan şarkıcı, iki kez de sahneden ayrılmak zorunda kaldı.  Duruma sinirlenen Amy'nin hayranları, şarkıcıyı yuhalamaya başlayıp, ıslıkladı, bazı seyirciler ise konseri terk etti. Winehouse'a eşlik eden müzik grubunun üyeleri, seyircileri sakinleştirmeye çalıştı.  İki hafta önce Londra'da alkol tedavisi gören Amy Winehouse'un içki içmesi yasaklanmıştı. Winehouse'un Belgrad konseri, 2 hafta sürecek Avrupa turnesinin birinci ayağıydı.

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